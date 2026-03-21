Meteo, forti piogge in Oman: tre morti a causa delle inondazioni in diverse zone del Paese | VIDEO

Tre persone sono morte e oltre 40 sono state tratte in salvo dopo che forti piogge si sono abbattute su diverse zone dell’Oman, provocando allagamenti nelle valli e interrompendo le vie di comunicazione. Le autorità hanno avvertito che il maltempo potrebbe persistere nei prossimi giorni. L’Autorità di Protezione Civile e Ambulanza dell’Oman ha comunicato che le squadre di soccorso sono state mobilitate in diverse province dopo che le intense piogge hanno causato pericolose piene nei wadi e nelle zone pianeggianti. Le operazioni di soccorso si sono concentrate su automobilisti e residenti intrappolati dalle acque, e decine di persone sono state tratte in salvo.

Le vittime sono state registrate nella provincia di Al Batinah Sud, dove tre veicoli sono stati travolti dalle acque impetuose del Wadi Al Maawil. Le squadre di soccorso sono riuscite a salvare una persona, mentre le successive operazioni di ricerca hanno confermato la morte di altre tre.

In altre zone, le squadre di soccorso hanno effettuato numerose operazioni di salvataggio a causa delle forti inondazioni che hanno bloccato le strade e ostacolato la circolazione in alcune parti di Muscat e della fascia costiera di Al Batinah. Le autorità hanno esortato gli automobilisti a evitare di attraversare le valli allagate e ad attenersi scrupolosamente alle norme di sicurezza.

Il maltempo continua

L’Autorità per l’aviazione civile dell’Oman ha dichiarato che il Paese rimane sotto l’influenza di condizioni atmosferiche instabili, con temporali, forti venti e rischio di grandine in alcune aree. Le previsioni indicano che il sistema meteorologico potrebbe continuare a interessare diverse regioni, tra cui Al Buraimi, Al Dhahirah, Muscat e alcune zone di Al Sharqiyah.