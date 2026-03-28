Meteo, freddo e vento estremi sul Monte Rosa: percepiti -56,5°C grazie a raffiche di 140km/h

La primavera è già iniziata ma l’inverno non ne vuol sapere di cedere il passo. Un’irruzione di aria artica sta spazzando la Penisola in questi giorni, provocando un brusco calo delle temperature da Nord a Sud, con effetti particolarmente severi sulle alte quote alpine. Il dato più estremo arriva dai 4.554 metri della Capanna Margherita, sul massiccio del Monte Rosa, a monte di Alagna Valsesia (VC): alle ore 7 di ieri, venerdì 27 marzo, la stazione meteorologica del rifugio più alto d’Europa ha registrato una temperatura reale di -29,7°C. A rendere la situazione proibitiva è però l’effetto del vento. Con raffiche che hanno superato i 140km/h (punte di oltre 120km/h su tutto l’arco alpino), il valore della temperatura percepita dal corpo umano (wind chill) è crollato fino all’impressionante soglia di -56,5°C.

Sia per quanto riguarda il vento che per quanto riguarda le temperature, si tratta di valori eccezionali per questo periodo dell’anno, a testimonianza dell’intensità dell’irruzione di aria artica che ha interessato l’Italia in questi ultimi giorni di marzo.

Cos’è il wind chill: quando il freddo “si sente di più”

Quando in inverno guardiamo il termometro, potremmo pensare che quella cifra rappresenti esattamente quanto freddo percepiremo una volta usciti di casa. In realtà non è sempre così. Spesso capita di avvertire una temperatura molto più rigida rispetto a quella indicata: è qui che entra in gioco il wind chill, un concetto scientifico che descrive la temperatura percepita dal corpo umano in presenza di vento.

Il wind chill non è una temperatura reale, ma una stima di come il freddo viene avvertito sulla pelle. Il vento, infatti, accelera la perdita di calore dal corpo umano, rendendo l’ambiente apparentemente più freddo. Anche una giornata con temperatura moderata può risultare molto più pungente se accompagnata da raffiche sostenute. Questo fenomeno è particolarmente rilevante nelle regioni fredde o in montagna, ma può essere percepito ovunque ci sia vento.

Perché il vento aumenta la sensazione di freddo

Per comprendere il wind chill, bisogna partire da un principio fondamentale della fisica: il nostro corpo produce calore e crea attorno a sé un sottile strato d’aria più calda, che funge da barriera protettiva contro l’ambiente esterno. Quando l’aria è ferma, questo strato rimane relativamente stabile e aiuta a mantenere una certa temperatura corporea.

Il vento, però, rompe continuamente questo equilibrio. Spazzando via lo strato di aria calda vicino alla pelle, costringe il corpo a disperdere più calore per ristabilirlo. È come se il nostro organismo fosse continuamente “raffreddato” da un flusso d’aria in movimento. Più il vento è forte, più rapidamente avviene questa dispersione termica, e maggiore sarà la sensazione di freddo.

Questo spiega perché una giornata a +5°C con vento sostenuto può risultare più gelida di una giornata a 0°C senza vento. Il termometro non cambia, ma la nostra percezione sì, e spesso in modo significativo.

Come si misura il wind chill

Il wind chill viene calcolato attraverso una formula che combina due variabili principali: la temperatura dell’aria e la velocità del vento. Gli scienziati hanno sviluppato modelli matematici basati su studi sperimentali, osservando come il corpo umano perde calore in diverse condizioni atmosferiche.

La formula più utilizzata oggi è stata sviluppata negli anni 2000 da meteorologi nordamericani e tiene conto della velocità del vento a circa 10 metri dal suolo, oltre alla temperatura misurata in gradi Celsius. Il risultato è un valore espresso anch’esso in gradi Celsius, ma che rappresenta la temperatura “percepita”, non quella reale.

Ad esempio, se la temperatura è di 0°C e il vento soffia a circa 30km/h, il wind chill può scendere fino a -7°C o -8°C. Questo significa che il corpo umano reagirà come se si trovasse in un ambiente più freddo di quello effettivo.

Il ruolo del wind chill nella meteorologia e nella vita quotidiana

Il wind chill è uno strumento molto importante in meteorologia, soprattutto per comunicare i rischi legati al freddo intenso. Le previsioni del tempo spesso includono questo valore per fornire un’indicazione più realistica delle condizioni percepite, aiutando le persone a prepararsi adeguatamente.

Dal punto di vista pratico, conoscere il wind chill è fondamentale per scegliere l’abbigliamento corretto. Temperature apparentemente innocue possono diventare pericolose se accompagnate da vento forte, aumentando il rischio di ipotermia o congelamento, soprattutto nelle parti del corpo esposte come viso e mani.

Anche in ambito sportivo e lavorativo, il wind chill ha un ruolo rilevante. Chi pratica attività all’aperto, come escursionismo, sci o ciclismo, oppure chi lavora in ambienti esterni, deve tenere conto di questo parametro per evitare conseguenze sulla salute.