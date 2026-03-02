Meteo, gelo al Polo Sud: febbraio 2026 chiude a −42,7°C alla stazione Amundsen-Scott, quasi 2°C sotto la media trentennale

Nonostante si continui a gridare “al lupo, al lupo”, guardate un po’ che temperature sono state registrate al Polo Sud nel mese di febbraio 2026. Alla stazione Amundsen-Scott è stata registrata, infatti, una media di −42,7°C, che detta così può sembrare “banale”, ma in realtà siamo quasi 2°C sotto la media degli ultimi trent’anni. Per trovare un febbraio più freddo di questo bisogna andare a ritroso di ben otto anni, ossia nel 2014, quando si sono sfiorati i –44°C. Certo, non stiamo parlando di un record assoluto o di un’ondata di gelo mai vista prima, però comunque fa un certo effetto. Soprattutto perché negli ultimi dieci anni l’Antartide ci aveva abituato a estati decisamente più “dolci”, se così possiamo dire.

Detto questo, è comunque interessante notare come, nonostante il riscaldamento globale stia lasciando il segno anche da quelle parti, Madre Natura riesca ancora a stupirci. Un’anomalia di questo tipo ci ricorda che il clima antartico resta fortunatamente ancora imprevedibile e capace di brusche “accelerazioni”. Ragion per cui, anche se la tendenza generale sembrerebbe già segnata, ogni tanto il Polo Sud decide di ricordarci quanto il freddo sappia fare ancora sul serio da quelle parti.