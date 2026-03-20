Meteo, gelo in Abruzzo: minime siberiane nelle zone interne e neve sui rilievi, sfiorati i -10°C

L’Abruzzo resta in un contesto meteorologico piuttosto instabile e dai tratti ancora invernali. Gli effetti della perturbazione dei giorni scorsi si stanno ormai esaurendo verso l’Egeo, ma tra oggi e domani il tempo continuerà a mostrarsi irregolare: alternanza di nuvole e ampie schiarite, con la possibilità di qualche piovasco isolato, soprattutto lungo i settori appenninici. Tra sabato sera e domenica, una nuova massa d’aria fredda raggiungerà le Alpi centro-orientali per poi scivolare verso le regioni del Nord-Ovest. L’afflusso di aria più fredda lambirà anche le regioni adriatiche, determinando un nuovo aumento della variabilità tra domenica e lunedì. Si prevedono quindi nubi in intensificazione, deboli precipitazioni sparse e qualche nevicata sui rilievi appenninici.

Nel corso di inizio settimana, la stessa perturbazione tenderà a spostarsi verso il Mediterraneo occidentale, favorendo la nascita di un vortice di bassa pressione sul Mediterraneo centrale. Le temperature resteranno piuttosto rigide, con valori localmente siberiani nelle conche interne e nelle zone appenniniche dell’Abruzzo, dove il gelo è tornato a farsi sentire in maniera più decisa.

Questi i valori estremi registrati stamattina in alcune località:

–8.8°C → Rifugio Franchetti (TE)

→ Rifugio Franchetti (TE) –8.7°C → Rifugio Duca degli Abruzzi (AQ)

→ Rifugio Duca degli Abruzzi (AQ) –7.3°C → Campo Imperatore (AQ)

→ Campo Imperatore (AQ) –7.0°C → Campo Felice (AQ)

→ Campo Felice (AQ) –6.4°C → Piani di Pezza (AQ)

→ Piani di Pezza (AQ) –5.7°C → Monte Genzana (AQ)

→ Monte Genzana (AQ) –5.5°C → Majelletta – Blockhaus (CH)

→ Majelletta – Blockhaus (CH) –5.3°C → Rocca di Mezzo (AQ)

→ Rocca di Mezzo (AQ) –5.2°C → Altopiano delle Cinque Miglia (AQ)

→ Altopiano delle Cinque Miglia (AQ) –4.0°C → Pescocostanzo (AQ)

→ Pescocostanzo (AQ) –3.8°C → Rifugio Macchia di Taranta (CH)

→ Rifugio Macchia di Taranta (CH) –3.4°C → Roccaraso Piano Aremogna (AQ)

→ Roccaraso Piano Aremogna (AQ) –3.3°C → Navelli (AQ)

→ Navelli (AQ) –3.1°C → Tagliacozzo (AQ)

→ Tagliacozzo (AQ) –3.1°C → Mammarosa – Pretoro (CH)

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.