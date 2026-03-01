Meteo, il Mediterraneo si prepara a un’ondata di polvere dal Sahara: picco tra 4 e 5 marzo con cieli gialli e aria pesante

Il tempo, nel corso dei prossimi giorni è previsto in peggioramento in area mediterranea, anche se di pioggia ne cadrà davvero poca. C’è la tempesta Regina che spinge venti forti da sud-est carichi di polvere sahariana e la trascinerà su Spagna, Baleari, Francia e parte dell’Italia. Il picco vero e proprio lo vedremo tra il 4 e il 5 marzo, specialmente sui settori orientali della penisola Iberica, ma anche su diverse regioni italiane la situazione non sarà delle migliori. Le zone più colpite, infatti, saranno la Sicilia, la Sardegna e tutta la fascia tirrenica del Centro.

Non è una situazione rarissima, spesso e volentieri discrete quantità di sabbia sahariana giunge sull’Europa, ma l’anno con l’invasione di sabbia più intensa in assoluto è stato il 2001. Secondo i dati del CNR, solo nel mese di maggio di quell’anno sull’Italia sono stati stimati circa 500 mila tonnellate di polvere desertica in sospensione.

È stata una roba incredibile, con cieli lattiginosi, giallognoli e piogge sporche ovunque. Anche se, a dire a verità, pure ciò che è successo a marzo 2022 non è stato da meno in termini di concentrazione, con un’atmosfera gialla-arancio quasi marziana che è durata giorni.

Per quanto riguarda la salute, non è proprio il massimo della vita respirare questa polvere. Se si soffre di asma o allergie varie, nei giorni del picco previsto (4-5 marzo) meglio evitare corse all’aperto o lavori in giardino. Se proprio non potessimo proprio fare a meno, sarebbe consigliata una mascherina FFP2, perché queste polveri sono talmente sottili che entrano ovunque. Un’ultima cosa: sarebbe pure consigliabile tenere le finestre chiuse, al fine di non permettere alla polvere sahariana di entrare in casa.