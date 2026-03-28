Meteo, inondazioni negli Emirati Arabi Uniti: in corso le operazioni di pulizia dopo giorni di pioggia, tuoni e fulmini | VIDEO

Le autorità hanno dichiarato che le condizioni meteorologiche instabili che hanno portato forti piogge e temporali in gran parte degli Emirati Arabi Uniti si sono attenuate. L’Autorità nazionale per la gestione delle emergenze, delle crisi e dei disastri (NCEMA) e il Ministero dell’Interno si sono incontrati con il Centro nazionale di meteorologia per esaminare le carte meteorologiche e hanno confermato “la stabilizzazione delle condizioni meteorologiche” in tutte le regioni degli Emirati Arabi Uniti, come riportato questa mattina dall’agenzia di stampa statale Wam.

La pioggia ha continuato a cadere negli Emirati Arabi Uniti fino a venerdì sera, mentre il sistema di bassa pressione sul Paese iniziava a dissiparsi. Forti rovesci, tuoni e fulmini sono stati segnalati a Dubai, Abu Dhabi, Ajman e Sharjah, dopo giorni di maltempo. A causa delle diffuse inondazioni che hanno colpito tutto il Paese, venerdì era già in corso una vasta operazione di pulizia, che proseguirà durante il fine settimana, previsto asciutto. Le squadre comunali stanno lavorando intensamente per pompare l’acqua dalle principali arterie stradali e dalle zone residenziali.

Sharjah la città più colpita

La città di Sharjah sembra essere la più colpita, con una situazione simile all’alluvione dell’aprile 2024. La Polizia è stata vista aiutare gli automobilisti a uscire dalle zone allagate e dai fossi. Ad Abu Dhabi, le inondazioni erano particolarmente evidenti nel centro città. A Dubai, si sono registrati disagi vicino al confine con Sharjah e nei dintorni dell’aeroporto, con le compagnie aeree che hanno esortato i viaggiatori a raggiungere i terminal in anticipo. Umm Suqeim Street, un’arteria fondamentale che collega la costa ai sobborghi interni, era fortemente congestionata, con le rampe di accesso allagate.

Disagi ai viaggi

Diversi voli da e per l’aeroporto internazionale Zayed di Abu Dhabi e l’aeroporto internazionale di Dubai hanno subito ritardi e cancellazioni venerdì mattina, a causa delle tensioni regionali che continuano a influenzare il traffico aereo. Si è registrato traffico intenso sulle due strade principali che conducono all’aeroporto internazionale di Dubai, dopo che un forte acquazzone notturno ha allagato le carreggiate. Ulteriori piogge venerdì hanno indotto entrambi i principali aeroporti a diramare avvisi ai passeggeri, invitandoli a contattare la propria compagnia aerea prima della partenza. Lo stesso è accaduto anche all’aeroporto di Sharjah.

Una settimana di pioggia

Gli Emirati Arabi Uniti erano in stato di massima allerta giovedì 26 marzo, poiché il fronte meteorologico principale avrebbe raggiunto il suo apice sul Golfo tra la notte e venerdì. Il Centro Nazionale di Meteorologia lo ha descritto come “l’ondata finale” del fronte meteorologico che ha colpito gli Emirati per gran parte della settimana.