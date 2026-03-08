Meteo Italia, l’atmosfera si carica di energia: oltre 2000 fulmini e temporali ma nel weekend può arrivare una saccatura atlantica

La situazione meteo attuale sta procedendo proprio come i modelli numerici avevano previsto. L’alta pressione sta timidamente cercando di proteggere il Mediterraneo, puntando a dare più stabilità al tempo e a portare condizioni sempre più primaverili. Tutto ciò, però, è fortemente contrastato dall’arrivo di aria umida di origine atlantica, che favorisce una certa instabilità atmosferica, soprattutto nelle regioni centrali e meridionali del Paese. In generale, è il quadro tipico di un periodo di transizione stagionale, in cui la differenza di temperatura tra le masse d’aria in gioco crea una grande incertezza atmosferica, con rapidi capovolgimenti tra momenti di quiete e fasi di maltempo più o meno definite.

Già da stamani era presente una moderata attività di correnti ascensionali nelle zone del Centro e del Sud, con piogge sparse e scrosci legati all’arrivo di aria più fredda e instabile in quota. Il Nord e le regioni centro-settentrionali adriatiche, invece, sono state protette maggiormente dall’alta pressione, che ha favorito cieli sereni o con poche nuvole, a parte un po’ di nubi basse su Liguria e Pianura Padana, cosa piuttosto comune quando di notte fa più freddo in questo periodo dell’anno.

Questo pomeriggio, invece, l’instabilità è diventata decisamente più marcata. Il riscaldamento diurno ha favorito moti ascensionali, con la formazione di cumulonembi e temporali localmente intensi. I dati sulle fulminazioni sono piuttosto evidenti: in tutta la Penisola, soprattutto sulle regioni centrali e meridionali, sono stati registrati più di 2.000 fulmini durante la giornata, un numero che mostra quanta energia c’è nell’atmosfera.

Per quanto riguarda i prossimi giorni, i modelli fisico-matematici prevedono un possibile peggioramento importante verso il fine settimana. Una profonda saccatura atlantica sembrerebbe sprofondare tra la Spagna e la Francia, e poi estendere la sua influenza anche al Mediterraneo centrale e all’Italia. I dettagli sulla traiettoria e sull’intensità sono ancora in fase di studio, anche perché a questa distanza temporale è facile cadere in errore, ma per ora la possibilità di severo maltempo è piuttosto concreto e bisognerà controllare per bene i prossimi aggiornamenti.

