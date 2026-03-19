Meteo, le temperature massime di oggi: +10°C a Crotone

L’avvio della primavera astronomica, atteso per venerdì 20 con l’Equinozio fissato alle ore 15:46, sarà accompagnato da condizioni meteo nel complesso stabili su gran parte dell’Italia. La giornata si presenterà infatti generalmente tranquilla, con soltanto qualche episodio di instabilità limitato all’estremo Sud e un lieve calo delle temperature sulle regioni settentrionali. Nel corso del fine settimana, tuttavia, il quadro atmosferico tenderà a cambiare. Un fronte instabile collegato a una debole circolazione depressionaria in quota, in discesa dall’Europa orientale, raggiungerà la Penisola determinando un progressivo aumento dell’instabilità. Sabato 21 i fenomeni interesseranno prevalentemente il Nord, mentre domenica 22 potranno estendersi localmente anche al Centro-Sud.
Le temperature si manterranno inferiori alle medie stagionali su gran parte del territorio, contribuendo a un esordio della primavera dal sapore ancora piuttosto fresco e dinamico, lontano dalle tipiche condizioni miti e stabili che spesso caratterizzano questo periodo.
Temperature massime registrate in Italia
- +19°C a Albenga, Bolzano, Genova-Sestri
- +18°C a Brescia, Cagliari, Grosseto, Guidonia, Latina, Milano, Roma, Treviso, Verona
- +17°C a Alghero, Aosta, Bologna, Firenze, Novara, Padova, Parma, Piacenza, Pisa, Torino, Trieste
- +16°C a Bergamo, Catania, Cuneo, Frosinone, Gela, Lampedusa, Olbia, Trapani, Udine, Venezia
- +15°C a Ancona, Bari, Cervia, Forli, Napoli, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Viterbo
- +14°C a Brindisi, Lamezia Terme, Palermo, Pantelleria, Rimini
- +13°C a Grottaglie, Messina
- +12°C a Foggia, Lecce
- +11°C a S.Maria Di Leuca
- +10°C a Crotone.
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