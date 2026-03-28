Meteo, le temperature massime di oggi: +11°C a Foggia

La circolazione depressionaria associata al ciclone Deborah, in graduale traslazione verso levante, continua a convogliare sull’Italia un flusso di correnti settentrionali fredde, responsabili del mantenimento di anomalie termiche negative diffuse su gran parte del territorio nazionale. Nel corso della giornata di domenica, il quadro meteorologico si presenterà prevalentemente nuvoloso, ma con fenomenologia nel complesso limitata: le precipitazioni risulteranno sporadiche e di debole entità, così come le eventuali nevicate, confinate alle quote medio-alte. Contestualmente si assisterà a un graduale rialzo delle temperature, con valori che tenderanno a riportarsi in prossimità delle medie climatologiche del periodo.
Lo scenario evolutivo per l’inizio della prossima settimana indica invece una nuova fase dinamica, legata all’ingresso di una perturbazione di origine nord-atlantica. Tale sistema depressionario dovrebbe interessare in modo più diretto le regioni centro-meridionali, determinando un nuovo peggioramento delle condizioni meteo e, a partire da martedì, un’ulteriore flessione termica associata a un rinforzo della ventilazione settentrionale.
Temperature massime registrate in Italia
- +19°C a Olbia
- +18°C a Albenga, Bolzano, Firenze, Grosseto
- +17°C a Aosta, Brescia, Cagliari, Catania, Milano, Padova, Parma, Pisa, Roma
- +16°C a Bergamo, Bologna, Cervia, Cuneo, Forlì, Genova, Lampedusa, Novara, Piacenza, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Viterbo
- +15°C a Alghero, Perugia, Reggio Calabria, Torino, Trapani, Trieste
- +14°C a Lamezia Terme, Napoli, Palermo, Rieti, Rimini
- +13°C a Ancona, Brindisi, Crotone, Pantelleria
- +12°C a Chieti, L’Aquila, Lecce, Pescara, Teramo
- +11°C a Bari, Foggia, Grottaglie, Lanciano
- +10°C a Norcia
- +7°C a Campobasso
- +4°C a Potenza.
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