Meteo, le temperature massime di oggi: +13°C a Venezia

L’evoluzione sinottica delle prossime ore sarà dominata dall’ingresso sul bacino del Mediterraneo del ciclone Erminio, un sistema di bassa pressione in rapido approfondimento destinato a coinvolgere direttamente l’Italia. Entro le prossime 24 ore, il vortice determinerà una fase di maltempo diffuso, con effetti più marcati sulle regioni del Centro-Sud. Nel corso della prima parte della settimana di Pasqua, la persistenza del minimo depressionario sul territorio nazionale manterrà condizioni di instabilità estesa, accompagnate da ventilazione sostenuta su gran parte dei bacini marittimi. I venti, disposti prevalentemente dai quadranti settentrionali e orientali, potranno raggiungere intensità elevate, contribuendo a rendere i mari molto agitati o localmente agitati.
Dal punto di vista termico, l’afflusso di aria più fredda associato alla circolazione ciclonica determinerà valori diffusamente inferiori alle medie stagionali, riportando un contesto climatico dal sapore tardo-invernale. In questo scenario, sono attese nevicate lungo la dorsale appenninica, con quota in abbassamento fino a livelli di media collina durante le fasi più intense della perturbazione.
Secondo gli ultimi aggiornamenti, il sistema depressionario resterà attivo fino a giovedì 2 aprile, quando è atteso un graduale attenuarsi dei fenomeni a partire dalle regioni settentrionali.
Temperature massime registrate in Italia
- +20°C a Milano
- +19°C a Albenga, Bergamo, Cagliari, Olbia, Parma, Piacenza, Roma
- +18°C a Brescia, Cuneo, Guidonia, Novara
- +17°C a Alghero, Bologna, Catania, Firenze, Foggia, Forlì, Frosinone, Genova, Grosseto, Grottaglie, Latina, Napoli, Pisa, Reggio Calabria, Torino
- +16°C a Bolzano, Cervia, Lamezia Terme, Lampedusa, Lecce, Palermo, Perugia, Trapani, Verona, Viterbo
- +15°C a Ancona, Bari, Crotone, Pantelleria, Pescara, Rieti, Treviso
- +14°C a Aosta, Brindisi, Rimini, Trieste, Udine
- +13°C a Venezia
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