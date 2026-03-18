Meteo, le temperature massime di oggi: +17°C a Bolzano

L’Italia continua a risentire dell’afflusso di correnti relativamente fredde provenienti dai quadranti nord-orientali, associate al passaggio di un nuovo impulso perturbato. Nella giornata di giovedì 19 il peggioramento interesserà soprattutto le regioni meridionali, dove non mancheranno piogge e rovesci sparsi. Diversa la situazione sul resto del Paese: al Centro-Nord, pur in presenza di venti settentrionali ancora sostenuti, il tempo tenderà a migliorare in modo più deciso, con un graduale ritorno del sole e temperature in temporaneo aumento.
La giornata di venerdì 20, che coinciderà con l’Equinozio di primavera previsto alle 15:46, si presenterà nel complesso più stabile. Le condizioni meteorologiche saranno generalmente tranquille su gran parte del territorio nazionale, mentre soltanto all’estremo Sud potranno persistere brevi episodi di instabilità. Al Centro-Nord, invece, si osserverà una lieve diminuzione delle temperature dopo il rialzo della giornata precedente.
Temperature massime registrate in Italia
- +17°C a Bolzano, Lampedusa, Verona
- +16°C a Alghero, Brescia, Gela, Guidonia, Latina, Reggio Calabria, Roma, Trapani
- +15°C a Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Messina, Padova, Palermo, Pantelleria, Treviso, Trieste, Venezia
- +14°C a Bergamo, Genova, Grosseto, Grottaglie, Milano, Novara, Pisa
- +13°C a Albenga, Ancona, Aosta, Firenze, Frosinone, Napoli, Olbia, Rimini, Udine
- +12°C a Bologna, Cervia, Crotone, Rieti, Viterbo
- +11°C a Bari, Brindisi, Foggia, Forli, Lecce, Parma, Perugia, Piacenza, S.Maria Di Leuca, Torino
- +9°C a Cuneo, L’Aquila, Termoli
- +8°C a Pescara, Teramo
- +7°C a Chieti
- +6°C a Lanciano
- +5°C a Campobasso, Potenza
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