Meteo, le temperature massime di oggi: +17°C a Cagliari

La nuova settimana si aprirà con condizioni di instabilità diffusa al Centro-Sud. Nella giornata di lunedì 23 marzo sono attese piogge e temporali su gran parte delle regioni peninsulari e sulle Isole, con la possibilità di nevicate lungo l’Appennino a quote relativamente basse per il periodo. Il quadro meteorologico tenderà a migliorare martedì 24 marzo, quando i fenomeni si concentreranno soprattutto sull’estremo Sud, mentre sul resto del Paese si farà strada una graduale attenuazione dell’instabilità. Una breve fase più tranquilla è prevista per mercoledì 25, grazie a un temporaneo rinforzo dell’alta pressione, che garantirà condizioni più stabili e in parte soleggiate su gran parte dell’Italia.

Questa pausa sarà tuttavia di breve durata. Le ultime elaborazioni dei principali modelli indicano infatti un deciso cambio di circolazione atmosferica nella seconda parte della settimana. Tra giovedì 26 e sabato 28 marzo è atteso un marcato scambio meridiano sul continente europeo, con la discesa di aria artico-marittima fino al Mediterraneo. Si tratta di un vero e proprio colpo di coda dell’inverno, che potrebbe riportare condizioni più fredde e instabili anche sull’Italia proprio sul finale del mese.

Temperature massime registrate in Italia

+17°C a Cagliari

a Cagliari +16°C a Alghero, Brescia, Foggia, Gela, Grottaglie, Iglesias, Lamezia Terme, Lampedusa, Reggio Calabria, Trieste, Venezia

a Alghero, Brescia, Foggia, Gela, Grottaglie, Iglesias, Lamezia Terme, Lampedusa, Reggio Calabria, Trieste, Venezia +15°C a Catania, Firenze, Genova, Grosseto, Olbia, Padova, Palermo, Pantelleria, Parma, Pescara, Pisa, Trapani, Verona

a Catania, Firenze, Genova, Grosseto, Olbia, Padova, Palermo, Pantelleria, Parma, Pescara, Pisa, Trapani, Verona +14°C a Albenga, Bari, Bologna, Brindisi, Cervia, Forli, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Piacenza, Rimini, Siracusa, S.Maria Di Leuca, Treviso, Udine

a Albenga, Bari, Bologna, Brindisi, Cervia, Forli, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Piacenza, Rimini, Siracusa, S.Maria Di Leuca, Treviso, Udine +13°C a Ancona, Bergamo, Bolzano, Crotone, Novara, Perugia, Roma

a Ancona, Bergamo, Bolzano, Crotone, Novara, Perugia, Roma +11°C a Belluno, Rieti, Viterbo

a Belluno, Rieti, Viterbo +10°C a Asti, Campobasso, Potenza, Torino

a Asti, Campobasso, Potenza, Torino +9°C a Aosta, L’Aquila

a Aosta, L’Aquila +7°C a Cuneo.

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