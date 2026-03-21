Meteo, le temperature massime di oggi: +17°C a Cagliari

Il primo fine settimana di primavera si apre sull’Italia con il passaggio di un fronte freddo, responsabile di un peggioramento del tempo a partire dalle regioni settentrionali. Le precipitazioni, accompagnate da un generale calo delle temperature, si estenderanno tra domenica 22 e lunedì 23 marzo anche al Centro-Sud e alle Isole, con rovesci, temporali e nevicate lungo l’Appennino. Nella giornata di martedì 24 si assisterà a un graduale miglioramento: l’instabilità residua interesserà soprattutto l’estremo Sud, mentre al Centro-Nord il temporaneo rinforzo dell’alta pressione favorirà il ritorno del sole e un clima più mite.

Questa fase più stabile, tuttavia, appare destinata a durare poco. Le attuali proiezioni indicano infatti un nuovo cambiamento nella seconda parte della settimana, quando è atteso un classico colpo di coda dell’inverno. A partire da mercoledì 25, l’arrivo di aria artica potrebbe determinare un brusco e marcato calo delle temperature, accompagnato da venti settentrionali molto forti e da una nuova fase di maltempo di stampo invernale. In questo contesto non si esclude il ritorno della neve anche a quote insolitamente basse per il periodo.

Temperature massime registrate in Italia

+17°C a Alghero, Cagliari, Catania, Firenze

a Alghero, Cagliari, Catania, Firenze +16°C a Brescia, Grosseto, Lampedusa, Novara, Padova, Palermo, Reggio Calabria, Trapani, Treviso

a Brescia, Grosseto, Lampedusa, Novara, Padova, Palermo, Reggio Calabria, Trapani, Treviso +15°C a Albenga, Aosta, Bologna, Bolzano, Cervia, Forlì, Gela, Lamezia Terme, Messina, Milano, Napoli, Olbia, Pantelleria, Parma, Piacenza, Pisa, Roma, Torino, Trieste

a Albenga, Aosta, Bologna, Bolzano, Cervia, Forlì, Gela, Lamezia Terme, Messina, Milano, Napoli, Olbia, Pantelleria, Parma, Piacenza, Pisa, Roma, Torino, Trieste +14°C a Ancona, Bergamo, Brindisi, Cuneo, Foggia, Genova, Grottaglie, Lecce, Rieti, Rimini, S.Maria Di Leuca, Udine, Venezia, Verona

a Ancona, Bergamo, Brindisi, Cuneo, Foggia, Genova, Grottaglie, Lecce, Rieti, Rimini, S.Maria Di Leuca, Udine, Venezia, Verona +13°C a Bari, Crotone, Pescara, Viterbo

a Bari, Crotone, Pescara, Viterbo +12°C a Perugia

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