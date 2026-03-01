Meteo, le temperature massime di oggi: +18°C a Catania

L’avvio della nuova settimana sarà caratterizzato da un lieve peggioramento sulle regioni del Centro-Nord, dove il transito marginale di una debole ondulazione atlantica riuscirà a insinuarsi nel campo anticiclonico, temporaneamente meno compatto. Ne deriveranno precipitazioni generalmente deboli e intermittenti, senza fenomeni di particolare rilievo. Il contesto termico, tuttavia, resterà improntato alla mitezza: le temperature si manterranno diffusamente superiori alle medie stagionali su gran parte del Paese, con valori più consoni alla prima parte della primavera che al cuore dell’inverno.
Temperature massime registrate in Italia
+18°C a Catania, Lamezia Terme, Lecce, Pantelleria, Reggio Calabria, Trapani
+17°C a Grottaglie, Lampedusa, Messina, Olbia, Taranto
+16°C a Alghero, Cagliari, Firenze, Foggia, Gela, Napoli, Palermo, Pisa, Roma, S.Maria Di Leuca
+15°C a Albenga, Ancona, Aosta, Bari, Bolzano, Brindisi, Crotone, Grosseto, L’Aquila
+14°C a Bologna, Genova, Perugia, Pescara, Rieti, Termoli
+13°C a Cervia, Cuneo, Forlì, Parma, Rimini, Verona, Viterbo
+12°C a Brescia, Milano, Padova, Piacenza, Torino
+11°C a Bergamo, Novara, Trieste, Udine, Venezia
+10°C a Treviso.
