Meteo, le temperature massime di oggi: +18°C a Genova

Il fronte freddo che ha interessato nelle ultime ore le regioni del Centro-Sud si sta progressivamente allontanando verso il Mediterraneo, favorendo un primo, seppur parziale, miglioramento delle condizioni atmosferiche. Nella giornata di martedì 24, l’instabilità residua tenderà a concentrarsi soprattutto sull’estremo Sud, mentre altrove si assisterà a schiarite più ampie. Una breve tregua è attesa per mercoledì 25, quando un temporaneo aumento della pressione atmosferica garantirà condizioni più stabili e un clima relativamente mite su gran parte del Paese. Tuttavia, si tratterà di una fase di breve durata: già tra il pomeriggio e la sera, le regioni del Nord vedranno un nuovo peggioramento per l’arrivo di aria fredda in discesa dal Nord Europa.

La tendenza per la seconda parte della settimana appare ormai ben delineata. Tra giovedì 26 e venerdì 27 è atteso un deciso cambio della circolazione atmosferica, con un vero e proprio colpo di coda dell’inverno proprio sul finire del primo mese primaverile. Le più recenti elaborazioni dei modelli confermano infatti l’irruzione verso sud di una massa d’aria di origine artica, destinata a raggiungere l’Italia e il Mediterraneo, riportando condizioni più fredde e instabili su diverse regioni.

Temperature massime registrate in Italia

+18°C a Genova, Trieste

a Genova, Trieste +17°C a Albenga, Aosta, Bolzano, Firenze, Grosseto, Guidonia, Milano, Napoli, Parma, Roma, Treviso, Udine, Verona

a Albenga, Aosta, Bolzano, Firenze, Grosseto, Guidonia, Milano, Napoli, Parma, Roma, Treviso, Udine, Verona +16°C a Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Cervia, Foggia, Gela, Lamezia Terme, Lampedusa, Latina, Novara, Palermo, Piacenza, Pisa, Torino, Trapani, Venezia

a Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Cervia, Foggia, Gela, Lamezia Terme, Lampedusa, Latina, Novara, Palermo, Piacenza, Pisa, Torino, Trapani, Venezia +15°C a Alghero, Bari, Cuneo, Forlì, Frosinone, Grottaglie, Lecce, Messina, Olbia, Pantelleria, Reggio Calabria

a Alghero, Bari, Cuneo, Forlì, Frosinone, Grottaglie, Lecce, Messina, Olbia, Pantelleria, Reggio Calabria +14°C a Brindisi, Crotone, Perugia, Rimini, S.Maria Di Leuca, Viterbo

a Brindisi, Crotone, Perugia, Rimini, S.Maria Di Leuca, Viterbo +13°C a Ancona, Chieti, Pescara, Rieti

a Ancona, Chieti, Pescara, Rieti +12°C a L’Aquila, Termoli

a L’Aquila, Termoli +10°C a Campobasso, Potenza

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