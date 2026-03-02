Meteo, le temperature massime di oggi: +18°C ad Alghero

Nei prossimi giorni il temporaneo cedimento dell’alta pressione consentirà il transito di alcuni sistemi nuvolosi, che tuttavia non daranno luogo a precipitazioni estese né particolarmente persistenti. La perturbazione attualmente in atto continuerà a influenzare le nostre regioni, lasciando effetti residui almeno fino a mercoledì 4. Successivamente, nella seconda parte della settimana, il progressivo rafforzamento della struttura anticiclonica dovrebbe favorire un ritorno a condizioni più stabili e in prevalenza soleggiate.
Temperature massime registrate in Italia
- +18°C a Alghero, Catania, Firenze, Lampedusa, Olbia, Trapani
- +17°C a Cagliari, Grottaglie, Lecce, Reggio Calabria
- +16°C a Foggia, Gela, Lamezia Terme, Latina, Messina, Palermo, Pantelleria, Pisa, Roma
- +15°C a Albenga, Bari, Bolzano, Brescia, Brindisi, Crotone, Frosinone, Genova, Guidonia, Napoli, Pescara, S.Maria Di Leuca, Verona
- +14°C a Ancona, Bologna, Cervia, Forlì, Milano, Perugia
- +13°C a Bergamo, Cuneo, Parma, Piacenza, Rieti, Rimini, Torino, Treviso, Trieste, Venezia
- +12°C a Aosta, Novara, Udine
- +11°C a Viterbo
