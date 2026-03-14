Meteo, le temperature massime di oggi: +19°C a Bari

L’Italia sta attraversando un fine settimana segnato dal transito di un vortice ciclonico, responsabile di precipitazioni diffuse e localmente abbondanti, oltre che di nevicate consistenti sui principali rilievi del Paese. L’episodio sta riportando un quadro decisamente più invernale sulle nostre montagne, dove gli accumuli nevosi risultano in alcuni casi significativi. Le regioni del Nord-Ovest sono al momento le più coinvolte dal peggioramento. Tra Liguria e Piemonte le piogge stanno risultando a tratti persistenti e di forte intensità, con accumuli pluviometrici rilevanti legati al continuo afflusso di correnti umide dal Mediterraneo e all’effetto di sbarramento esercitato dall’orografia alpina e appenninica.

Nel corso della giornata di domenica, il sistema perturbato tenderà a organizzarsi ulteriormente evolvendo in un vortice depressionario sul Mediterraneo, destinato a scivolare gradualmente verso le regioni meridionali. Questo spostamento favorirà una nuova fase di instabilità diffusa, con piogge e rovesci che interesseranno soprattutto il Sud Italia.

Le regioni maggiormente esposte a questa seconda fase di maltempo saranno Calabria e Sicilia, dove il passaggio del minimo di bassa pressione potrà determinare precipitazioni più insistenti e condizioni atmosferiche instabili anche per diverse ore.

Temperature massime registrate in Italia

+19°C a Bari, Olbia

a Bari, Olbia +18°C a Ancona, Bologna, Cagliari, Catania, Cervia, Foggia, Forlì, Lamezia Terme, Pescara, Reggio Calabria, Rimini

a Ancona, Bologna, Cagliari, Catania, Cervia, Foggia, Forlì, Lamezia Terme, Pescara, Reggio Calabria, Rimini +17°C a Brindisi, Firenze, Grottaglie, Lampedusa, Lecce, Napoli

a Brindisi, Firenze, Grottaglie, Lampedusa, Lecce, Napoli +16°C a Alghero, Bolzano, Brescia, Crotone, Grosseto, Messina, Padova, Piacenza, Pisa, Trapani, Trieste, Venezia, Verona

a Alghero, Bolzano, Brescia, Crotone, Grosseto, Messina, Padova, Piacenza, Pisa, Trapani, Trieste, Venezia, Verona +15°C a Palermo, Pantelleria, Parma, Perugia, Roma, S.Maria Di Leuca, Treviso

a Palermo, Pantelleria, Parma, Perugia, Roma, S.Maria Di Leuca, Treviso +14°C a Gela, Genova, Udine, Viterbo

a Gela, Genova, Udine, Viterbo +13°C a Albenga, Bergamo, Milano, Rieti

a Albenga, Bergamo, Milano, Rieti +11°C a Novara

a Novara +10°C a Aosta

a Aosta +9°C a Cuneo, Torino.

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