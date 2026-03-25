Meteo, le temperature massime di oggi: +20°C a Bologna

Un fronte freddo di origine nord-atlantica è in procinto di impattare sull’arco alpino, per poi propagarsi rapidamente verso il resto dell’Italia tra giovedì e venerdì, dando luogo a un marcato episodio di instabilità riconducibile a un classico colpo di coda invernale. La fase perturbata interesserà in modo più rapido il Nord, mentre tenderà a insistere maggiormente sulle regioni del Centro-Sud, con un coinvolgimento più marcato lungo il versante adriatico e nelle aree meridionali. L’ingresso di correnti fredde e molto sostenute, con raffiche localmente tempestose, determinerà un deciso calo delle temperature, anche superiore ai 10°C, favorendo un netto abbassamento della quota neve.

Le nevicate si porteranno così fino a 400-600 metri lungo l’Appennino e sui settori alpini settentrionali e orientali, specie in presenza di rovesci più intensi. Contestualmente, sui bacini marittimi italiani si svilupperà un vortice ciclonico con minimo centrato sull’Adriatico, destinato a mantenere condizioni instabili anche nella giornata di sabato, con residue precipitazioni soprattutto sulle regioni adriatiche centrali e su parte del Sud.

Temperature massime registrate in Italia

+20°C a Ancona, Bologna, Cervia, Olbia

a Ancona, Bologna, Cervia, Olbia +19°C a Aosta, Bolzano, Cagliari, Catania, Foggia, Forli, Grottaglie, Guidonia, Latina, Padova, Piacenza, Reggio Calabria, Rimini, Roma

a Aosta, Bolzano, Cagliari, Catania, Foggia, Forli, Grottaglie, Guidonia, Latina, Padova, Piacenza, Reggio Calabria, Rimini, Roma +18°C a Brescia, Crotone, Firenze, Grosseto, Lecce, Napoli, Parma, Perugia, Pescara, Trapani, Treviso, Verona

a Brescia, Crotone, Firenze, Grosseto, Lecce, Napoli, Parma, Perugia, Pescara, Trapani, Treviso, Verona +17°C a Albenga, Alghero, Bari, Bergamo, Cuneo, Frosinone, Gela, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano, Novara, Rieti, S.Maria Di Leuca, Torino

a Albenga, Alghero, Bari, Bergamo, Cuneo, Frosinone, Gela, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano, Novara, Rieti, S.Maria Di Leuca, Torino +16°C a Messina, Palermo, Pisa, Udine, Venezia, Viterbo

a Messina, Palermo, Pisa, Udine, Venezia, Viterbo +15°C a Brindisi, Genova, Pantelleria, Trieste

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