Meteo, le temperature massime di oggi: +20°C a Catania

Dopo un rapido transito sulle regioni settentrionali, la fase perturbata tenderà a concentrarsi sul Centro-Sud, con maggiore coinvolgimento delle aree adriatiche e delle regioni meridionali. L’afflusso di aria fredda sarà accompagnato da una ventilazione sostenuta, con raffiche localmente tempestose, responsabili di un marcato calo termico su gran parte del Paese. In questo contesto si osserverà un sensibile abbassamento della quota neve, con nevicate che potranno spingersi fino a 400-600 metri lungo la dorsale appenninica, specie durante i rovesci più intensi. Contestualmente, sui bacini marittimi si organizzerà un vortice ciclonico con minimo centrato sull’Adriatico, in grado di mantenere condizioni di instabilità anche nella giornata di sabato, con residue precipitazioni sulle regioni adriatiche centrali e sul Sud.

A partire da domenica, il progressivo spostamento del minimo verso i Balcani favorirà un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche, accompagnato da un graduale rialzo delle temperature.

Temperature massime registrate in Italia

+20°C a Catania

a Catania +18°C a Brindisi, Lecce

a Brindisi, Lecce +17°C a Crotone, Grottaglie, Lamezia Terme, Lampedusa, Messina, Reggio Calabria

a Crotone, Grottaglie, Lamezia Terme, Lampedusa, Messina, Reggio Calabria +16°C a Albenga, Bari, Gela, Palermo, Pescara, Trapani

a Albenga, Bari, Gela, Palermo, Pescara, Trapani +15°C a Ancona, Foggia, Genova, Milano, S.Maria Di Leuca

a Ancona, Foggia, Genova, Milano, S.Maria Di Leuca +14°C a Alghero, Bergamo, Brescia, Cagliari, Cervia, Forlì, Napoli, Novara, Olbia, Pantelleria, Piacenza, Rimini

a Alghero, Bergamo, Brescia, Cagliari, Cervia, Forlì, Napoli, Novara, Olbia, Pantelleria, Piacenza, Rimini +13°C a Cuneo, Grosseto, Parma, Torino, Treviso, Venezia, Verona

a Cuneo, Grosseto, Parma, Torino, Treviso, Venezia, Verona +12°C a Latina, Perugia, Pisa, Trieste, Udine

a Latina, Perugia, Pisa, Trieste, Udine +11°C a Bolzano, Roma

a Bolzano, Roma +10°C a Bologna, Firenze, Guidonia, Padova

a Bologna, Firenze, Guidonia, Padova +9°C a Aosta, Frosinone

a Aosta, Frosinone +7°C a Rieti, Viterbo.

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