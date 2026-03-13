Meteo, le temperature massime di oggi: +20°C a Firenze

Nei prossimi giorni il quadro meteo sull’Italia sarà dominato da una circolazione piuttosto dinamica, caratterizzata dalla scarsa presenza di strutture anticicloniche stabili sul Mediterraneo centrale. In questo contesto, la Penisola rimarrà esposta al passaggio di diversi impulsi perturbati, con condizioni di tempo variabile e a tratti instabile. Gli anticicloni, inizialmente posizionati lontano dall’area euro-mediterranea, tenderanno nel corso della prossima settimana a rafforzarsi e ad espandersi sull’Europa centro-settentrionale e orientale. Questa configurazione favorirà la formazione di una situazione di blocco della circolazione atmosferica, capace di deviare le correnti principali e mantenere il Mediterraneo centrale in una zona più esposta alle infiltrazioni instabili.

In tale scenario, sull’Italia potranno affluire correnti orientali leggermente più fredde, responsabili di una persistente variabilità e di temperature altalenanti, con valori che in alcune fasi potrebbero risultare anche temporaneamente inferiori alle medie stagionali.

Temperature massime registrate in Italia

+20°C a Firenze

a Firenze +18°C a Albenga, Bolzano, Cagliari, Frosinone, Grottaglie, Lamezia Terme, Latina, Lecce, Napoli, Parma, Perugia, Pisa, Reggio Calabria, Treviso

a Albenga, Bolzano, Cagliari, Frosinone, Grottaglie, Lamezia Terme, Latina, Lecce, Napoli, Parma, Perugia, Pisa, Reggio Calabria, Treviso +17°C a Alghero, Aosta, Bologna, Brescia, Catania, Foggia, Forlì, Genova, Grosseto, Guidonia, Lampedusa, Messina, Milano, Novara, Padova, Piacenza, Roma, S.Maria Di Leuca, Udine, Verona

a Alghero, Aosta, Bologna, Brescia, Catania, Foggia, Forlì, Genova, Grosseto, Guidonia, Lampedusa, Messina, Milano, Novara, Padova, Piacenza, Roma, S.Maria Di Leuca, Udine, Verona +16°C a Bergamo, Cervia, Crotone, Cuneo, Gela, Olbia, Palermo, Pescara, Rieti, Torino, Trieste, Venezia, Viterbo

a Bergamo, Cervia, Crotone, Cuneo, Gela, Olbia, Palermo, Pescara, Rieti, Torino, Trieste, Venezia, Viterbo +15°C a Ancona, Bari, Brindisi, Pantelleria, Trapani

a Ancona, Bari, Brindisi, Pantelleria, Trapani +14°C a Rimini

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