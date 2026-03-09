Meteo, le temperature massime di oggi: +20°C a Firenze

Sull’Italia la presenza dell’alta pressione risulterà piuttosto debole, consentendo l’infiltrazione di correnti instabili che determineranno condizioni di tempo variabile. Nel corso delle ore pomeridiane potranno quindi svilupparsi brevi rovesci o temporali, più probabili soprattutto nelle aree montuose. Nel frattempo, alcuni sistemi nuvolosi riusciranno comunque a transitare sul nostro Paese. Una perturbazione è attesa nella giornata di martedì 10 al Centro-Nord, con fenomeni più diffusi in particolare sulle regioni del Nord-Ovest. Successivamente, tra mercoledì 11 e giovedì 12, un’altra perturbazione in transito sull’Europa centrale potrà lambire anche parte della Penisola.
Anche nella seconda parte della settimana il quadro meteorologico resterà improntato a una spiccata variabilità, con alternanza di schiarite e locali episodi instabili.
Temperature massime registrate in Italia
- +20°C a Alghero, Firenze
- +19°C a Albenga, Lamezia Terme, Napoli
- +18°C a Brescia, Catania, Gela, Genova, Guidonia, Lampedusa, Latina, Messina, Olbia, Perugia, Pisa, Reggio Calabria, Trapani, Treviso, Udine, Verona
- +17°C a Bergamo, Bologna, Bolzano, Cagliari, Forlì, Lecce, Milano, Palermo, Parma, Roma, Viterbo
- +16°C a Aosta, Brindisi, Cervia, Crotone, Foggia, Frosinone, Grottaglie, Novara, Piacenza, Rieti, S.Maria Di Leuca, Trieste, Venezia
- +15°C a Bari, Chieti, Norcia, Pantelleria, Termoli, Torino
- +14°C a Ancona, Cuneo, L’Aquila, Pesaro, Pescara, Rimini
- +13°C a Campobasso
- +12°C a Potenza
