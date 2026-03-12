Meteo, le temperature massime di oggi: +20°C a Foggia

L’assetto barico sul Mediterraneo rimane piuttosto incerto, con l’alta pressione incapace di affermarsi in modo stabile sulla nostra Penisola. Questa configurazione favorirà il transito di nuove perturbazioni atlantiche, responsabili di condizioni meteo spesso variabili e a tratti instabili. La perturbazione in azione in queste ore continuerà a influenzare il tempo anche nella giornata di venerdì 13, con piogge che insisteranno soprattutto su Sardegna e Sicilia occidentale. Sul resto d’Italia prevarranno condizioni più variabili, ma nelle ore pomeridiane non si escludono rovesci o brevi temporali, in particolare nelle aree interne del Centro-Sud, dove l’instabilità sarà favorita dal riscaldamento diurno.

Lo scenario resterà dinamico anche nel fine settimana. Una nuova perturbazione in discesa dal Nord Atlantico raggiungerà inizialmente il Nord-Ovest nella giornata di sabato, portando un progressivo aumento della nuvolosità e nuove precipitazioni. Successivamente, nel corso di domenica, il sistema perturbato tenderà a estendersi anche al Triveneto e alle due Isole maggiori, mantenendo un contesto meteorologico ancora piuttosto movimentato su diverse regioni del Paese.

Temperature massime registrate in Italia

+20°C a Foggia

a Foggia +19°C a Bolzano, Cagliari, Catania, Grottaglie, Lecce, Messina, Reggio Calabria

a Bolzano, Cagliari, Catania, Grottaglie, Lecce, Messina, Reggio Calabria +18°C a Aosta, Olbia-Costa Smeralda

a Aosta, Olbia-Costa Smeralda +17°C a Ancona, Bari, Crotone, Gela, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano, Napoli, Pescara, Rimini, Torino, Trapani

a Ancona, Bari, Crotone, Gela, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano, Napoli, Pescara, Rimini, Torino, Trapani +16°C a Albenga, Alghero, Bergamo, Bologna, Brescia, Brindisi, Cervia, Firenze, Forlì, Latina, Novara, Padova, Palermo, Pantelleria, S.Maria Di Leuca, Treviso, Trieste, Verona

a Albenga, Alghero, Bergamo, Bologna, Brescia, Brindisi, Cervia, Firenze, Forlì, Latina, Novara, Padova, Palermo, Pantelleria, S.Maria Di Leuca, Treviso, Trieste, Verona +15°C a Campobasso, Cuneo, Frosinone, Genova, Parma, Piacenza, Udine, Venezia

a Campobasso, Cuneo, Frosinone, Genova, Parma, Piacenza, Udine, Venezia +14°C a Grosseto, Pisa, Potenza

a Grosseto, Pisa, Potenza +13°C a Guidonia, L’Aquila, Roma

a Guidonia, L’Aquila, Roma +12°C a Perugia

a Perugia +11°C a Rieti, Viterbo.

