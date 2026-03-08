Meteo, le temperature massime di oggi: +20°C a Gela

All’inizio della nuova settimana il quadro meteorologico sull’Italia non mostrerà cambiamenti rilevanti rispetto a quanto osservato nella giornata di domenica. Persisterà infatti una certa instabilità pomeridiana, soprattutto lungo le aree montuose, dove non si escludono brevi rovesci legati al riscaldamento diurno. Nella giornata di martedì, oltre ai consueti fenomeni convettivi nelle zone interne del Centro-Sud, è atteso anche il passaggio di un debole impulso perturbato sulle regioni settentrionali. Questo sistema potrà favorire piogge sparse, più probabili tra Nord-Ovest ed Emilia, con un possibile coinvolgimento anche della Toscana.
Nel prosieguo della settimana il tempo continuerà a mantenere caratteristiche variabili, con lo sviluppo di rovesci o temporali pomeridiani che interesseranno prevalentemente le aree interne e i rilievi, mentre sulle restanti zone prevarranno condizioni più stabili.
Temperature massime registrate in Italia
- +20°C a Gela, Lamezia Terme, Pantelleria, Roma
- +19°C a Alghero, Bolzano, Napoli, Olbia, Reggio Calabria, Trapani
- +18°C a Albenga, Cagliari, Catania, Firenze, Pisa, Treviso
- +17°C a Crotone, Grosseto, Grottaglie, Lampedusa, Messina, Milano, Novara, Padova, Palermo, Perugia, Rieti, Udine, Viterbo
- +16°C a Aosta, Bari, Bergamo, Brescia, Genova, Torino, Venezia
- +15°C a Bologna, Cuneo, Foggia, Forli, Lecce, Parma, Pescara, S.Maria Di Leuca, Verona
- +14°C a Ancona, Brindisi, Cervia, Piacenza, Trieste
- +12°C a Rimini.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):