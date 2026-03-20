Meteo, le temperature massime di oggi: +20°C a Guidonia

Nel corso del fine settimana l’Italia sarà raggiunta da un fronte instabile legato a una debole circolazione depressionaria in quota, in arrivo dall’Europa orientale. Questa configurazione determinerà un aumento dell’instabilità, con i primi effetti attesi sabato sulle regioni settentrionali e un successivo coinvolgimento, nella giornata di domenica, anche di parte del Centro-Sud. Le temperature si manterranno al di sotto delle medie stagionali su gran parte del Paese, contribuendo a un avvio della primavera astronomica dal carattere piuttosto fresco e poco stabile.

Lunedì il sistema perturbato si sposterà verso le regioni centro-meridionali, dove insisteranno condizioni di variabilità e locali precipitazioni, mentre al Nord è previsto un deciso miglioramento, con il ritorno di ampie schiarite e condizioni più soleggiate.

Temperature massime registrate in Italia

+20°C a Guidonia

a Guidonia +19°C a Genova

a Genova +18°C a Bolzano, Cagliari, Reggio Calabria

a Bolzano, Cagliari, Reggio Calabria +17°C a Albenga, Alghero, Catania, Grosseto, Padova, Roma

a Albenga, Alghero, Catania, Grosseto, Padova, Roma +16°C a Aosta, Brescia, Firenze, Frosinone, Lamezia Terme, Lampedusa, Latina, Messina, Milano, Napoli, Novara, Palermo, Parma, Pisa, Treviso, Trieste, Verona

a Aosta, Brescia, Firenze, Frosinone, Lamezia Terme, Lampedusa, Latina, Messina, Milano, Napoli, Novara, Palermo, Parma, Pisa, Treviso, Trieste, Verona +15°C a Bologna, Cervia, Foggia, Forlì, Gela, Lecce, Olbia, Piacenza, Torino, Trapani, Udine, Venezia

a Bologna, Cervia, Foggia, Forlì, Gela, Lecce, Olbia, Piacenza, Torino, Trapani, Udine, Venezia +14°C a Ancona, Bari, Bergamo, Brindisi, Crotone, Cuneo, Pantelleria, Pescara, Rimini, S.Maria Di Leuca

a Ancona, Bari, Bergamo, Brindisi, Crotone, Cuneo, Pantelleria, Pescara, Rimini, S.Maria Di Leuca +13°C a Grottaglie, Perugia, Rieti, Viterbo

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