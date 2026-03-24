Meteo, le temperature massime di oggi: +20°C a Guidonia

Il temporaneo rinforzo dell’alta pressione favorisce il ritorno di condizioni stabili e soleggiate su gran parte dell’Italia, accompagnate da un generale aumento delle temperature. In molte regioni i valori massimi si avvicineranno ai 20°C, regalando un assaggio di clima primaverile. Si tratterà però di una fase breve. Già dal pomeriggio di mercoledì 25 marzo si manifesteranno i primi segnali di un nuovo peggioramento, con un rinforzo dei venti e le prime precipitazioni in arrivo su Alpi e Liguria.

Alla base di questo cambiamento ci sarà una rapida evoluzione della circolazione atmosferica: l’alta pressione tenderà a ritirarsi verso l’Atlantico, lasciando spazio all’ingresso di correnti nord-occidentali sull’area euro-mediterranea. Proprio lungo questo flusso si muoverà una nuova e intensa perturbazione di origine nord atlantica, accompagnata da un fronte freddo destinato a impattare inizialmente sull’arco alpino.

Tra giovedì 26 e venerdì 27, il sistema perturbato si estenderà rapidamente a tutto il Paese, determinando un marcato peggioramento delle condizioni meteo e segnando un evidente colpo di coda dell’inverno, con un deciso calo delle temperature e il ritorno di fenomeni tipicamente invernali.

Temperature massime registrate in Italia

+20°C a Guidonia

a Guidonia +19°C a Albenga, Bolzano, Cagliari, Firenze, Grosseto, Padova, Roma, Treviso, Trieste

a Albenga, Bolzano, Cagliari, Firenze, Grosseto, Padova, Roma, Treviso, Trieste +18°C a Alghero, Aosta, Bologna, Brescia, Forli, Latina, Milano, Napoli, Parma, Piacenza, Udine, Venezia, Verona

a Alghero, Aosta, Bologna, Brescia, Forli, Latina, Milano, Napoli, Parma, Piacenza, Udine, Venezia, Verona +17°C a Cervia, Frosinone, Genova, Grottaglie, Novara, Olbia, Perugia, Pisa, Reggio Calabria, Rieti, Torino, Viterbo

a Cervia, Frosinone, Genova, Grottaglie, Novara, Olbia, Perugia, Pisa, Reggio Calabria, Rieti, Torino, Viterbo +16°C a Bari, Bergamo, Brindisi, Catania, Crotone, Cuneo, Foggia, Lamezia Terme, Lampedusa, Lecce, Pescara, S.Maria Di Leuca, Trapani

a Bari, Bergamo, Brindisi, Catania, Crotone, Cuneo, Foggia, Lamezia Terme, Lampedusa, Lecce, Pescara, S.Maria Di Leuca, Trapani +15°C a Ancona, Gela, Messina, Palermo, Pantelleria, Rimini.

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