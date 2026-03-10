Meteo, le temperature massime di oggi: +20°C a Guidonia

La circolazione anticiclonica che nelle ultime settimane ha dominato lo scenario meteorologico sull’Italia, garantendo condizioni diffusamente stabili e un contesto termico tipicamente primaverile, mostra ora evidenti segnali di progressivo indebolimento. Il cedimento del campo barico sarà favorito dall’inserimento di deboli impulsi perturbati di origine atlantica, destinati a transitare sulla Penisola nell’arco delle prossime 48–72 ore. Questo passaggio determinerà una fase caratterizzata da maggiore variabilità atmosferica, con lo sviluppo di instabilità sparsa e locali precipitazioni.

Il primo sistema perturbato, attualmente in azione sulle regioni nord-occidentali, proseguirà il proprio movimento verso levante interessando progressivamente il resto del territorio nazionale, fino a esaurire i propri effetti entro la fine della giornata di mercoledì.

Successivamente, una seconda ondulazione del flusso atlantico attraverserà il Centro-Nord tra la notte di mercoledì e la giornata di giovedì, con un coinvolgimento più marginale delle regioni meridionali. La circolazione instabile associata a questo passaggio potrebbe tuttavia lasciare residui fenomeni e condizioni di variabilità ancora nel corso della giornata di venerdì.

Temperature massime registrate in Italia

+20°C a Guidonia

a Guidonia +19°C a Firenze, Frosinone, Lamezia Terme, Olbia, Perugia, Reggio Calabria, Roma

a Firenze, Frosinone, Lamezia Terme, Olbia, Perugia, Reggio Calabria, Roma +18°C a Alghero, Catania, Gela, Grosseto, Grottaglie, Latina, Lecce, Messina, Napoli, Rieti, Trapani, Viterbo

a Alghero, Catania, Gela, Grosseto, Grottaglie, Latina, Lecce, Messina, Napoli, Rieti, Trapani, Viterbo +17°C a Ancona, Bolzano, Cagliari, Foggia, Forli, Lampedusa, Pisa

a Ancona, Bolzano, Cagliari, Foggia, Forli, Lampedusa, Pisa +16°C a Bologna, Brindisi, Padova, Palermo, Pantelleria, Pescara, S.Maria Di Leuca, Treviso, Verona

a Bologna, Brindisi, Padova, Palermo, Pantelleria, Pescara, S.Maria Di Leuca, Treviso, Verona +15°C a Bari, Brescia, Cervia, Crotone, Trieste, Udine

a Bari, Brescia, Cervia, Crotone, Trieste, Udine +14°C a Genova, Parma, Venezia

a Genova, Parma, Venezia +13°C a Albenga, Bergamo, Rimini

a Albenga, Bergamo, Rimini +12°C a Milano, Piacenza

a Milano, Piacenza +11°C a Novara

a Novara +10°C a Cuneo, Torino

a Cuneo, Torino +9°C a Aosta.

