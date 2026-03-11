Meteo, le temperature massime di oggi: +20°C a Olbia

La struttura anticiclonica continua a mostrarsi piuttosto debole sul Mediterraneo centrale e non riesce a garantire una stabilità duratura sulla nostra Penisola. In questo contesto dinamico, una nuova perturbazione atlantica è attesa transitare rapidamente sull’Italia nella giornata di giovedì 12 marzo, determinando un temporaneo peggioramento delle condizioni meteo soprattutto sulle regioni del Centro-Nord, dove non mancheranno piogge e rovesci sparsi.

Il passaggio del fronte sarà tuttavia piuttosto veloce: già venerdì è previsto un progressivo miglioramento del tempo su gran parte del territorio nazionale, grazie a un parziale rinforzo della pressione atmosferica.

Guardando poi al fine settimana, le più recenti elaborazioni dei modelli previsionali delineano scenari più favorevoli rispetto a quelli prospettati nei giorni scorsi, con una tendenza verso condizioni più stabili e in prevalenza asciutte su buona parte dell’Italia.

Temperature massime registrate in Italia

+20°C a Olbia

a Olbia +19°C a Alghero, Foggia, Guidonia, Latina, Roma

a Alghero, Foggia, Guidonia, Latina, Roma +18°C a Ancona, Catania, Civitavecchia, Frosinone, Grottaglie, Lamezia Terme, Lecce, Napoli, Reggio Calabria, Trapani

a Ancona, Catania, Civitavecchia, Frosinone, Grottaglie, Lamezia Terme, Lecce, Napoli, Reggio Calabria, Trapani +17°C a Bologna, Cagliari, Cervia, Firenze, Forli, Gela, Lampedusa, Messina, Padova, Pisa

a Bologna, Cagliari, Cervia, Firenze, Forli, Gela, Lampedusa, Messina, Padova, Pisa +16°C a Albenga, Bolzano, Brindisi, Crotone, L’Aquila, Palermo, Pantelleria, Perugia, Pescara, Rieti, S.Maria Di Leuca, Treviso, Venezia, Viterbo

a Albenga, Bolzano, Brindisi, Crotone, L’Aquila, Palermo, Pantelleria, Perugia, Pescara, Rieti, S.Maria Di Leuca, Treviso, Venezia, Viterbo +15°C a Bari, Brescia, Genova, Grosseto, Termoli, Trieste, Verona

a Bari, Brescia, Genova, Grosseto, Termoli, Trieste, Verona +14°C a Bergamo, Milano, Parma, Rimini, Torino, Udine

a Bergamo, Milano, Parma, Rimini, Torino, Udine +13°C a Aosta, Cuneo, Novara, Piacenza

a Aosta, Cuneo, Novara, Piacenza +11°C a Campobasso, Enna

a Campobasso, Enna +10°C a Arezzo

