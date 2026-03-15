Meteo, le temperature massime di oggi: +20°C a Roma

La pesante ondata di maltempo che ha investito le regioni di Nord-Ovest nelle ultime 24-36 ore adesso si sposta verso sudest, insieme alla circolazione ciclonica e alla perturbazione nord-atlantica annessa. Il centro della depressione, attualmente sul mare di Sardegna, a inizio settimana si porterà tra il Canale di Sicilia e lo Ionio meridionale dove stazionerà probabilmente fino a martedì 17 pomeriggio, rinnovando condizioni di tempo molto perturbato su diverse aree dell’estremo Sud Italia. In particolare, massima attenzione ai settori orientali di Basilicata e Sicilia e alla Calabria dove, nell’arco delle prossime 48 ore, potranno cadere fino a 100-150 mm di pioggia, con picchi estremi di 250-300 mm a ridosso dei versanti ionici di Sila, Aspromonte, Serre ed Etna, con conseguenti disagi e gravi criticità.

Temperature massime registrate in Italia

+20°C a Roma

a Roma +19°C a Firenze, Grosseto

a Firenze, Grosseto +18°C a Lamezia Terme, Napoli, Pisa, Reggio Calabria, Rieti, Trieste

a Lamezia Terme, Napoli, Pisa, Reggio Calabria, Rieti, Trieste +17°C a Ancona, Bari, Bologna, Cervia, Lampedusa, Palermo, Parma, Perugia, Venezia, Viterbo

a Ancona, Bari, Bologna, Cervia, Lampedusa, Palermo, Parma, Perugia, Venezia, Viterbo +16°C a Catania, Foggia, Forli, Gela, Grottaglie, Messina, Padova, Pescara, Treviso, Udine, Verona

a Catania, Foggia, Forli, Gela, Grottaglie, Messina, Padova, Pescara, Treviso, Udine, Verona +15°C a Albenga, Bergamo, Brescia, Brindisi, Crotone, Genova, Lecce, Milano, Rimini

a Albenga, Bergamo, Brescia, Brindisi, Crotone, Genova, Lecce, Milano, Rimini +14°C a Alghero, Cagliari, Pantelleria, S.Maria Di Leuca

a Alghero, Cagliari, Pantelleria, S.Maria Di Leuca +13°C a Bolzano, Piacenza, Trapani

a Bolzano, Piacenza, Trapani +12°C a Novara

a Novara +11°C a Olbia, Torino

a Olbia, Torino +9°C a Cuneo

a Cuneo +8°C a Aosta.

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