Meteo, le temperature massime di oggi: +20°C a Trapani

Sul Nord Italia e lungo il medio versante adriatico continueranno a prevalere condizioni di stabilità atmosferica, con ampie schiarite e cieli in gran parte sereni o poco nuvolosi. Nelle ore più fredde non si esclude la formazione di nebbie o foschie soprattutto sulle pianure e in prossimità dei litorali. Situazione diversa sul resto del Paese, dove si osserverà un graduale aumento dell’instabilità. In particolare, tra le Isole e le regioni del Centro-Sud, soprattutto nelle aree interne e lungo il versante tirrenico, potranno svilupparsi rovesci sparsi e temporali, più probabili nelle ore centrali della giornata per effetto del riscaldamento diurno.

Secondo le attuali indicazioni dei modelli previsionali, questa fase instabile potrebbe proseguire anche per buona parte della settimana. I fenomeni risulteranno più frequenti lungo la dorsale appenninica, nelle zone interne del Centro-Sud, sulle Isole e localmente anche sui rilievi del Nord.

Temperature massime registrate in Italia

+20°C a Alghero, Reggio Calabria, Trapani

a Alghero, Reggio Calabria, Trapani +19°C a Bolzano, Firenze, Pisa, Treviso

a Bolzano, Firenze, Pisa, Treviso +18°C a Brescia, Cagliari, Catania, Gela, Messina, Napoli, Padova, Pantelleria, Roma, Verona

a Brescia, Cagliari, Catania, Gela, Messina, Napoli, Padova, Pantelleria, Roma, Verona +17°C a Albenga, Aosta, Grosseto, Lampedusa, Lecce, Milano, Novara, Palermo, Perugia, Torino, Udine

a Albenga, Aosta, Grosseto, Lampedusa, Lecce, Milano, Novara, Palermo, Perugia, Torino, Udine +16°C a Bergamo, Crotone, Forlì, Genova, Grottaglie, Lamezia Terme, L’Aquila, Olbia, Parma, Piacenza, Viterbo

a Bergamo, Crotone, Forlì, Genova, Grottaglie, Lamezia Terme, L’Aquila, Olbia, Parma, Piacenza, Viterbo +15°C a Bologna, Brindisi, Cervia, Cuneo, Foggia, S.Maria Di Leuca, Venezia

a Bologna, Brindisi, Cervia, Cuneo, Foggia, S.Maria Di Leuca, Venezia +14°C a Ancona, Bari, Pescara, Rieti, Termoli

a Ancona, Bari, Pescara, Rieti, Termoli +13°C a Rimini

a Rimini +12°C a Trieste

a Trieste +11°C a Potenza

