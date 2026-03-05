Meteo, le temperature massime di oggi: +21°C a Guidonia

Nel corso del fine settimana la perturbazione attualmente sul nostro Paese tenderà gradualmente ad attenuarsi, mentre sul Mediterraneo centrale si affermeranno condizioni di pressione relativamente più elevata. Ciò nonostante, infiltrazioni di aria instabile in quota potranno favorire lo sviluppo di rovesci sparsi, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Nella giornata di sabato 7 marzo i fenomeni interesseranno prevalentemente le Isole Maggiori e l’estremo Sud, in particolare Calabria e Basilicata. Domenica 8 marzo, invece, l’instabilità tenderà ad estendersi a diverse aree interne del Centro-Sud, coinvolgendo anche il Salento, la fascia ionica e la Puglia meridionale. Al Nord il tempo si manterrà generalmente più stabile e soleggiato, ma non mancheranno nubi basse e banchi di nebbia sulla Pianura Padana e lungo le coste adriatiche, con possibili estensioni fino alle Marche e all’Abruzzo.

Temperature massime registrate in Italia

+21°C a Guidonia, Roma, Viterbo

a Guidonia, Roma, Viterbo +20°C a Alghero, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Rieti

a Alghero, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Rieti +19°C a Trapani

a Trapani +18°C a Albenga, Grosseto, Grottaglie, Olbia, Perugia, Pisa, Reggio Calabria

a Albenga, Grosseto, Grottaglie, Olbia, Perugia, Pisa, Reggio Calabria +17°C a Bolzano, Cagliari, Catania, Foggia, Gela, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Lecce

a Bolzano, Cagliari, Catania, Foggia, Gela, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Lecce +16°C a Messina, Palermo, Pantelleria, S.Maria Di Leuca

a Messina, Palermo, Pantelleria, S.Maria Di Leuca +15°C a Aosta, Bari, Brindisi, Crotone, Pescara

a Aosta, Bari, Brindisi, Crotone, Pescara +13°C a Ancona, Padova, Treviso, Udine

a Ancona, Padova, Treviso, Udine +12°C a Brescia, Cervia, Cuneo, Forlì, Milano, Novara, Parma, Piacenza, Rimini, Torino, Trieste, Venezia

a Brescia, Cervia, Cuneo, Forlì, Milano, Novara, Parma, Piacenza, Rimini, Torino, Trieste, Venezia +11°C a Bergamo, Bologna, Verona.

