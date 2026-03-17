Meteo, le temperature massime di oggi: +22°C a Cagliari

Le ultime elaborazioni dei modelli meteo confermano quanto già ipotizzato nei giorni scorsi: una nuova irruzione di aria fredda dai Balcani è pronta a interessare l’Italia, riportando condizioni dal sapore decisamente invernale su diverse regioni. Il sistema frontale, caratterizzato da un nucleo di aria fredda in quota, inizierà a far sentire i suoi effetti già nel corso della notte. In questa prima fase assisteremo a un progressivo rinforzo dei venti di Bora lungo l’Adriatico e sulle regioni del Centro, mentre correnti orientali più fredde riusciranno a infiltrarsi anche sulla Pianura Padana. Proprio al Nord, in particolare sul Nord-Ovest, non si esclude una breve parentesi di precipitazioni legata al passaggio del fronte freddo.

Il peggioramento entrerà nel vivo nella giornata di mercoledì, quando il maltempo si concentrerà soprattutto sul medio versante adriatico e lungo la dorsale appenninica. In queste aree sono attesi venti sostenuti, localmente anche di burrasca, accompagnati da precipitazioni diffuse. Le temperature subiranno un sensibile calo e la quota neve potrà scendere fin verso i 900-1000 metri, con locali sconfinamenti anche leggermente più in basso durante i rovesci più intensi.

Al Sud, dove è già presente una fase di instabilità legata alla precedente perturbazione, l’arrivo del nuovo vortice freddo contribuirà a mantenere condizioni di tempo perturbato. Piogge e rovesci continueranno a interessare diverse regioni meridionali, spesso accompagnati da venti forti e da un ulteriore calo termico che favorirà l’abbassamento del limite delle nevicate sui rilievi.

Nel complesso, si prospetta dunque una fase meteorologica piuttosto dinamica, con un temporaneo ritorno a condizioni più tipiche dell’inverno, soprattutto lungo l’Adriatico e nelle zone montuose della Penisola.

Temperature massime registrate in Italia

+22°C a Cagliari

a Cagliari +21°C a Alghero

a Alghero +20°C a Albenga, Genova, Grosseto, Guidonia, Roma

a Albenga, Genova, Grosseto, Guidonia, Roma +19°C a Pisa

a Pisa +18°C a Firenze, Olbia

a Firenze, Olbia +17°C a Bolzano, Brescia, Frosinone, Gela, Palermo, Parma, Reggio Calabria, Trapani

a Bolzano, Brescia, Frosinone, Gela, Palermo, Parma, Reggio Calabria, Trapani +16°C a Aosta, Bologna, Catania, Lamezia Terme, Lampedusa, Messina, Milano, Napoli, Novara, Pantelleria, Perugia, Piacenza, Rieti, Torino, Verona, Viterbo

a Aosta, Bologna, Catania, Lamezia Terme, Lampedusa, Messina, Milano, Napoli, Novara, Pantelleria, Perugia, Piacenza, Rieti, Torino, Verona, Viterbo +15°C a Bergamo, Cervia, Cuneo, Forli, Padova, Treviso, Trieste

a Bergamo, Cervia, Cuneo, Forli, Padova, Treviso, Trieste +14°C a Brindisi, Lecce, Pescara, Rimini, Udine, Venezia

a Brindisi, Lecce, Pescara, Rimini, Udine, Venezia +13°C a Ancona, Crotone, Grottaglie, L’Aquila, S.Maria Di Leuca, Termoli

a Ancona, Crotone, Grottaglie, L’Aquila, S.Maria Di Leuca, Termoli +12°C a Bari, Latina

a Bari, Latina +11°C a Foggia.

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