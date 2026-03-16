Meteo, le temperature massime di oggi: +22°C a Genova

Per la giornata di domani è attesa una nuova fase di maltempo, con i fenomeni più significativi concentrati soprattutto sulle regioni meridionali. Le precipitazioni potranno risultare localmente molto abbondanti, in particolare lungo i versanti ionici di Basilicata, Calabria e Sicilia, dove i modelli meteorologici indicano accumuli anche superiori ai 150 millimetri di pioggia. Sulle aree montuose non si escludono picchi estremi tra 250 e 300 millimetri, valori che potrebbero determinare criticità idrogeologiche e possibili disagi sul territorio. Per questo motivo si raccomanda la massima prudenza e di seguire con attenzione gli aggiornamenti e le eventuali allerte della Protezione Civile.

Situazione diversa invece al Nord Italia, dove l’attenzione è rivolta soprattutto al rischio valanghe lungo l’arco alpino. Le abbondanti nevicate degli ultimi giorni hanno infatti fatto aumentare l’instabilità del manto nevoso, con pericolo previsto fino al grado 4 (forte) in alcune zone di Valle d’Aosta e Piemonte.

Per quanto riguarda la tendenza nella parte centrale della settimana, lo scenario resta ancora incerto. Tuttavia, le proiezioni più aggiornate suggeriscono la possibilità di una nuova fase perturbata tra mercoledì e giovedì, che potrebbe coinvolgere soprattutto il Sud Italia e il medio versante adriatico, riportando ulteriori piogge e condizioni di tempo instabile.

Temperature massime registrate in Italia

+22°C a Genova, Grosseto

a Genova, Grosseto +21°C a Firenze

a Firenze +20°C a Albenga, Guidonia, Pisa, Roma, Viterbo

a Albenga, Guidonia, Pisa, Roma, Viterbo +19°C a Alghero, Bologna, Bolzano, Brescia, Forli, Frosinone, Latina, Milano, Novara, Parma, Perugia, Piacenza, Treviso, Udine, Verona

a Alghero, Bologna, Bolzano, Brescia, Forli, Frosinone, Latina, Milano, Novara, Parma, Perugia, Piacenza, Treviso, Udine, Verona +18°C a Aosta, Bergamo, Cagliari, Cervia, Napoli, Padova, Torino, Trieste, Venezia

a Aosta, Bergamo, Cagliari, Cervia, Napoli, Padova, Torino, Trieste, Venezia +17°C a Catania, Cuneo, Olbia, Reggio Calabria, Rieti, Trapani

a Catania, Cuneo, Olbia, Reggio Calabria, Rieti, Trapani +16°C a Brindisi, Gela, Lecce, Pescara, Rimini

a Brindisi, Gela, Lecce, Pescara, Rimini +15°C a Enna, Foggia, Grottaglie, Lamezia Terme, Lampedusa, Messina, Palermo, Pantelleria

a Enna, Foggia, Grottaglie, Lamezia Terme, Lampedusa, Messina, Palermo, Pantelleria +14°C a Ancona, Bari, Crotone, S.Maria Di Leuca

a Ancona, Bari, Crotone, S.Maria Di Leuca +13°C a L’Aquila

a L’Aquila +10°C a Campobasso

a Campobasso +8°C a Potenza

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