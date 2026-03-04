Meteo, le temperature massime di oggi: +22°C ad Alghero

L’alta pressione continua a dominare gran parte dell’Italia, garantendo condizioni generalmente stabili. Tuttavia, la presenza di una circolazione ciclonica nel Mediterraneo occidentale, insieme alla perturbazione ad essa collegata, favorirà nei prossimi giorni alcune fasi di instabilità, in particolare sulle Isole Maggiori. Il sistema depressionario attiverà inoltre venti di scirocco sostenuti, soprattutto su Sicilia, Sardegna e sui mari circostanti. Nel corso di domenica il peggioramento potrebbe estendersi in modo più diffuso, con piogge e rovesci attesi sulle regioni meridionali, sulla Liguria e sulla Toscana, mentre al Centro-Nord si assisterà a un generale aumento della nuvolosità con l’avvicinarsi della perturbazione alla Penisola.

Temperature massime registrate in Italia

+22°C a Alghero

a Alghero +20°C a Trapani

a Trapani +19°C a Grottaglie, Lamezia Terme, Napoli

a Grottaglie, Lamezia Terme, Napoli +18°C a Albenga, Bolzano, Catania, Genova, Lampedusa, Olbia, Palermo, Pantelleria, Reggio Calabria

a Albenga, Bolzano, Catania, Genova, Lampedusa, Olbia, Palermo, Pantelleria, Reggio Calabria +17°C a Cagliari, Crotone, Firenze, Frosinone, Gela, Guidonia, Latina, Lecce, Messina, Pisa, Roma

a Cagliari, Crotone, Firenze, Frosinone, Gela, Guidonia, Latina, Lecce, Messina, Pisa, Roma +16°C a Aosta, Foggia, Milano, Rieti, Viterbo

a Aosta, Foggia, Milano, Rieti, Viterbo +15°C a Brescia, Brindisi, Cuneo, Novara, Parma, Perugia, Piacenza, S.Maria Di Leuca, Torino

a Brescia, Brindisi, Cuneo, Novara, Parma, Perugia, Piacenza, S.Maria Di Leuca, Torino +14°C a Bari, Bergamo, Grosseto, Pescara

a Bari, Bergamo, Grosseto, Pescara +13°C a Bologna, Udine, Verona

a Bologna, Udine, Verona +12°C a Ancona, Cervia, Forli, Padova, Venezia

a Ancona, Cervia, Forli, Padova, Venezia +11°C a Rimini, Treviso

a Rimini, Treviso +10°C a Trieste

