Meteo, le temperature massime di oggi: +4°C a Potenza

La circolazione depressionaria associata al fronte freddo di origine nord-atlantica, attualmente centrata sul basso Adriatico, evolve lentamente verso levante, mantenendo attivo un flusso di correnti settentrionali fredde e instabili. Tali correnti continuano ad alimentare condizioni di tempo perturbato sul medio versante adriatico e sulle regioni meridionali, dove le precipitazioni persisteranno fino a sabato 28 marzo. Sul resto del territorio nazionale, invece, si osserva un progressivo rinforzo del campo di alta pressione, con conseguente attenuazione della nuvolosità e ampie schiarite, soprattutto al Centro-Nord.

Nel corso dei prossimi giorni, il graduale indebolimento dell’avvezione fredda determinerà una diminuzione dell’intensità dei fenomeni e un contestuale innalzamento della quota neve, inizialmente su valori collinari e successivamente a quote via via più elevate.

Dal punto di vista termico, il quadro resta improntato a condizioni tardo-invernali, con valori inferiori alle medie climatologiche su gran parte del Paese, in particolare lungo l’Adriatico e al Sud. Tuttavia, nel fine settimana si prevede una progressiva ripresa delle temperature, più evidente sulle regioni centro-settentrionali, in un contesto di graduale stabilizzazione atmosferica.

Temperature massime registrate in Italia

+17°C a Catania, Genova, Milano

a Catania, Genova, Milano +16°C a Albenga, Lampedusa, Olbia, Padova, Trieste, Venezia, Verona

a Albenga, Lampedusa, Olbia, Padova, Trieste, Venezia, Verona +15°C a Alghero, Bergamo, Brescia, Novara, Parma, Piacenza, Pisa, Torino, Treviso, Udine

a Alghero, Bergamo, Brescia, Novara, Parma, Piacenza, Pisa, Torino, Treviso, Udine +14°C a Frosinone, Lamezia Terme, Latina, Palermo, Trapani

a Frosinone, Lamezia Terme, Latina, Palermo, Trapani +13°C a Bologna, Bolzano, Brindisi, Cagliari, Cuneo, Firenze, Grosseto, Lecce, Napoli, Pantelleria, Reggio Calabria, Roma

a Bologna, Bolzano, Brindisi, Cagliari, Cuneo, Firenze, Grosseto, Lecce, Napoli, Pantelleria, Reggio Calabria, Roma +12°C a Crotone, Grottaglie, Guidonia

a Crotone, Grottaglie, Guidonia +11°C a Ancona, Aosta, Bari, Cervia, Forlì

a Ancona, Aosta, Bari, Cervia, Forlì +10°C a Termoli

a Termoli +9°C a Foggia, Pescara, Rieti, Rimini, Viterbo

a Foggia, Pescara, Rieti, Rimini, Viterbo +8°C a Perugia, Vasto

a Perugia, Vasto +7°C a L’Aquila

a L’Aquila +6°C a Chieti, Teramo

a Chieti, Teramo +5°C a Campobasso, Lanciano

a Campobasso, Lanciano +4°C a Potenza

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