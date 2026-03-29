Meteo, le temperature massime di oggi: +8°C a Potenza

L’attuale fase meteo sull’Italia è caratterizzata da un temporaneo rinforzo del campo di alta pressione, che, in assenza di fenomeni significativi, favorisce un progressivo aumento delle temperature massime. Nel corso della Domenica delle Palme, i valori diurni hanno infatti raggiunto e localmente superato i 18–19°C sulle aree di pianura del Centro-Nord, in un contesto tipicamente primaverile. Tuttavia, l’evoluzione prevista per la settimana di Pasqua indica un rapido cambio di scenario. I principali modelli previsionali evidenziano l’arrivo di una nuova irruzione di aria fredda di origine polare, associata allo sviluppo di un sistema ciclonico sul bacino del Mediterraneo.

Tra martedì e giovedì, il passaggio della perturbazione determinerà una fase di maltempo diffuso, con precipitazioni più frequenti e organizzate sulle regioni centro-meridionali. Contestualmente, è atteso un deciso rinforzo della ventilazione, con raffiche di burrasca su gran parte dei bacini marittimi italiani.

Dal punto di vista termico, il ritorno di correnti più fredde comporterà un sensibile calo delle temperature, con valori nuovamente inferiori alle medie del periodo. Tale configurazione favorirà anche il ritorno della neve lungo l’Appennino, con quota in abbassamento fino a livelli di media collina, soprattutto durante le fasi più intense della perturbazione.

Temperature massime registrate in Italia

+19°C a Albenga, Brescia, Catania, Genova, Milano

a Albenga, Brescia, Catania, Genova, Milano +18°C a Alghero, Grosseto, Piacenza, Reggio Calabria, Roma

a Alghero, Grosseto, Piacenza, Reggio Calabria, Roma +17°C a Bergamo, Firenze, Napoli, Novara, Padova, Pisa, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona

a Bergamo, Firenze, Napoli, Novara, Padova, Pisa, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona +16°C a Bolzano, Cuneo, Lamezia Terme, Lampedusa, Olbia, Palermo, Parma, Rieti, Trapani

a Bolzano, Cuneo, Lamezia Terme, Lampedusa, Olbia, Palermo, Parma, Rieti, Trapani +15°C a Bologna, Brindisi, Cagliari, Cervia, Foggia, Forli, Grottaglie, Lecce, Viterbo

a Bologna, Brindisi, Cagliari, Cervia, Foggia, Forli, Grottaglie, Lecce, Viterbo +14°C a Ancona, Aosta, Bari, Crotone, Pantelleria, Pescara

a Ancona, Aosta, Bari, Crotone, Pantelleria, Pescara +13°C a Perugia, Rimini

a Perugia, Rimini +12°C a L’Aquila

a L’Aquila +10°C a Campobasso, Norcia

a Campobasso, Norcia +8°C a Potenza.

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