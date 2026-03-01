Meteo, le temperature minime di oggi 1° Marzo: +2°C a L’Aquila

L’Italia resta inserita in un contesto anticiclonico, ma su gran parte del territorio si osserva una copertura nuvolosa estesa, più compatta sulle pianure del Nord dove non si escludono locali banchi di nebbia. Tra le prossime 24 e 36 ore è atteso il passaggio di un debole impulso instabile, legato a una modesta ondulazione ciclonica in transito dalla Francia verso il Nord Italia. Il peggioramento sarà rapido e associato a precipitazioni deboli. A seguire, la struttura di alta pressione tornerà a rafforzarsi, ristabilendo condizioni più stabili.

Le temperature minime di oggi, domenica 1° marzo 2026:

+2°C a L’Aquila

a L’Aquila +4°C a Norcia, Olbia

a Norcia, Olbia +5°C a Arezzo, Grosseto

a Arezzo, Grosseto +6°C a Alghero, Belluno, Bologna, Firenze, Pisa, Viterbo

a Alghero, Belluno, Bologna, Firenze, Pisa, Viterbo +7°C a Aosta, Cagliari, Lamezia Terme, Novara, Rimini, Trieste

a Aosta, Cagliari, Lamezia Terme, Novara, Rimini, Trieste +8°C a Ancona, Bolzano, Catania, Cervia, Cuneo, Roma, Treviso, Udine, Venezia

a Ancona, Bolzano, Catania, Cervia, Cuneo, Roma, Treviso, Udine, Venezia +9°C a Bari, Bergamo, Milano, Parma, Piacenza, Reggio Calabria, S.Maria Di Leuca

a Bari, Bergamo, Milano, Parma, Piacenza, Reggio Calabria, S.Maria Di Leuca +10°C a Brescia, Crotone, Gela, Napoli, Palermo, Trapani, Verona

a Brescia, Crotone, Gela, Napoli, Palermo, Trapani, Verona +11°C a Brindisi, Lecce, Pantelleria, Pescara

a Brindisi, Lecce, Pantelleria, Pescara +12°C a Genova, Messina

a Genova, Messina +15°C a Lampedusa

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: