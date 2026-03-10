Meteo, le temperature minime di oggi 10 Marzo: +3°C a Bologna

Nonostante la presenza dell’anticiclone, un fronte perturbato proveniente dalla Francia ha raggiunto il Nord-Ovest nel corso della notte, determinando un peggioramento delle condizioni meteorologiche anche piuttosto significativo. Piogge e rovesci, a tratti accompagnati da temporali, stanno interessando in particolare il Ponente Ligure e il basso Piemonte. I fenomeni risultano più insistenti soprattutto sull’Imperiese, dove gli accumuli pluviometrici hanno già superato rapidamente i 20 millimetri. Le precipitazioni coinvolgono inoltre gran parte del Cuneese, dell’Astigiano e dell’Alessandrino, con piogge più sporadiche anche sul Torinese e locali sconfinamenti verso la Valle d’Aosta meridionale.

Nel frattempo si segnalano nevicate sulle Alpi a partire dai 1100-1300 metri di quota, più consistenti tra le Alpi Liguri e Marittime, dove oltre i 2000 metri il manto di neve fresca ha già raggiunto circa 20 centimetri.

Le temperature minime di oggi, martedì 10 marzo 2026:

+3°C a Bologna, Rimini

a Bologna, Rimini +4°C a Belluno, Bolzano, Campobasso, Cervia, L’Aquila, Pesaro

a Belluno, Bolzano, Campobasso, Cervia, L’Aquila, Pesaro +5°C a Ancona, Forlì, Frosinone, Norcia, Parma, Piacenza, Potenza

a Ancona, Forlì, Frosinone, Norcia, Parma, Piacenza, Potenza +6°C a Aosta, Bari, Firenze, Olbia, Perugia, Sondrio, Udine, Verona

a Aosta, Bari, Firenze, Olbia, Perugia, Sondrio, Udine, Verona +7°C a Brescia, Catania, Cuneo, Grosseto, Latina, Napoli, Novara, Pisa, Roma, Termoli, Treviso, Viterbo

a Brescia, Catania, Cuneo, Grosseto, Latina, Napoli, Novara, Pisa, Roma, Termoli, Treviso, Viterbo +8°C a Alghero, Bergamo, Brindisi, Trieste, Venezia

a Alghero, Bergamo, Brindisi, Trieste, Venezia +9°C a Lamezia Terme, Lecce, Milano, Pescara, Torino, Trapani

a Lamezia Terme, Lecce, Milano, Pescara, Torino, Trapani +10°C a Albenga, Reggio Calabria

a Albenga, Reggio Calabria +11°C a Crotone, Genova, Padova, Palermo

a Crotone, Genova, Padova, Palermo +12°C a Gela, Messina, S.Maria Di Leuca

a Gela, Messina, S.Maria Di Leuca +13°C a Pantelleria

a Pantelleria +14°C a Cagliari

a Cagliari +15°C a Lampedusa

