Meteo, le temperature minime di oggi 11 Marzo: -1°C a L’Aquila

Sull’Italia la circolazione atmosferica tenderà temporaneamente a stabilizzarsi, favorendo condizioni prevalentemente soleggiate e un progressivo aumento delle temperature su gran parte del territorio nazionale. Questo miglioramento sarà legato alla momentanea espansione di un campo di alta pressione sul Mediterraneo centrale, capace di garantire una fase più tranquilla dal punto di vista meteorologico. Tuttavia, il contesto sinottico sull’Atlantico settentrionale resta piuttosto dinamico. Una nuova perturbazione di origine atlantica è infatti già in fase di organizzazione e nel corso della giornata di sabato tenderà a raggiungere la Penisola, interessando inizialmente le regioni settentrionali. In queste aree il tempo andrà progressivamente peggiorando con il passare delle ore, con nuvolosità in aumento, piogge sparse e nevicate sull’arco alpino, soprattutto alle quote medio-alte.

Diversa la situazione sul Centro-Sud, dove la perturbazione dovrebbe avere effetti molto più marginali. Qui la giornata di sabato si presenterà nel complesso più stabile e soleggiata, salvo una certa variabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica, legata ai residui di un fronte ormai in allontanamento e in progressivo indebolimento.

Per quanto riguarda domenica, il quadro previsionale appare ancora piuttosto incerto, poiché molto dipenderà dalla traiettoria effettiva del sistema perturbato e dalla sua evoluzione sul bacino del Mediterraneo. I prossimi aggiornamenti dei modelli meteorologici saranno quindi fondamentali per definire con maggiore precisione l’estensione e l’intensità dei fenomeni.

Le temperature minime di oggi, mercoledì 11 marzo 2026:

–1°C a L’Aquila

a L’Aquila +1°C a Cuneo

a Cuneo +3°C a Norcia

a Norcia +4°C a Asti

a Asti +5°C a Campobasso, Perugia, Potenza

a Campobasso, Perugia, Potenza +6°C a Catania, Frosinone, Lamezia Terme, Novara, Roma

a Catania, Frosinone, Lamezia Terme, Novara, Roma +7°C a Ancona, Aosta, Bari, Belluno, Latina, Lecce, Pescara, Viterbo

a Ancona, Aosta, Bari, Belluno, Latina, Lecce, Pescara, Viterbo +8°C a Bergamo, Brindisi, Crotone, Milano, Napoli, Rimini, Trapani

a Bergamo, Brindisi, Crotone, Milano, Napoli, Rimini, Trapani +9°C a Alghero, Bologna, Brescia, Cagliari, Cervia, Olbia, Piacenza, Trieste, Udine, Verona

a Alghero, Bologna, Brescia, Cagliari, Cervia, Olbia, Piacenza, Trieste, Udine, Verona +10°C a Bolzano, Genova, Parma, Reggio Calabria, Treviso, Venezia

a Bolzano, Genova, Parma, Reggio Calabria, Treviso, Venezia +11°C a Firenze, Gela, Grosseto, Palermo, Pisa, S.Maria Di Leuca

a Firenze, Gela, Grosseto, Palermo, Pisa, S.Maria Di Leuca +12°C a Messina, Pantelleria

a Messina, Pantelleria +15°C a Lampedusa

