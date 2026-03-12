Meteo, le temperature minime di oggi 12 Marzo: +1°C a Cascia

Nel corso della serata di venerdì 13 i primi segnali di cambiamento inizieranno a manifestarsi sulle regioni del Nord-Ovest, dove l’avvicinamento di una nuova perturbazione proveniente dal Nord Atlantico porterà un graduale aumento della nuvolosità. Dalle prime ore di sabato il sistema frontale entrerà progressivamente in azione sull’Italia, interessando inizialmente le regioni settentrionali. Le condizioni meteorologiche tenderanno quindi a peggiorare a partire da Alpi e Liguria, con piogge e rovesci destinati a intensificarsi nel corso della giornata e a estendersi soprattutto alle aree della Pianura Padana situate a nord del Po. Sui rilievi torneranno anche alcune nevicate, generalmente a quote medio-alte, attorno ai 1200-1400 metri.

La perturbazione avrà invece effetti più limitati sulle zone padane a sud del Po e sulle regioni centro-meridionali, dove il tempo rimarrà nel complesso più stabile e in prevalenza soleggiato. Non si esclude tuttavia una certa variabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica, con la possibilità di qualche isolato rovescio sull’alta Toscana e locali episodi di instabilità all’estremo Sud.

Le temperature minime di oggi, giovedì 12 marzo 2026:

+1°C a Cascia

a Cascia +2°C a L’Aquila

a L’Aquila +4°C a Belluno

a Belluno +5°C a Norcia, Potenza

a Norcia, Potenza +6°C a Aosta, Benevento, Campobasso, Catania, Frosinone

a Aosta, Benevento, Campobasso, Catania, Frosinone +7°C a Brindisi

a Brindisi +8°C a Bari, Bergamo, Bolzano, Cuneo, Foggia, Novara, Palermo, Parma, Pescara, Trapani, Treviso, Udine

a Bari, Bergamo, Bolzano, Cuneo, Foggia, Novara, Palermo, Parma, Pescara, Trapani, Treviso, Udine +9°C a Asti, Bologna, Brescia, Cagliari, Crotone, Latina, Milano, Napoli, Olbia, Pantelleria, Perugia, Piacenza, Torino, Venezia, Verona, Viterbo

a Asti, Bologna, Brescia, Cagliari, Crotone, Latina, Milano, Napoli, Olbia, Pantelleria, Perugia, Piacenza, Torino, Venezia, Verona, Viterbo +10°C a Ancona, Firenze, Gela, Grosseto, Lecce, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Trieste

a Ancona, Firenze, Gela, Grosseto, Lecce, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Trieste +11°C a Cervia, Lamezia Terme, Pisa

a Cervia, Lamezia Terme, Pisa +12°C a Alghero, Genova, S.Maria Di Leuca

a Alghero, Genova, S.Maria Di Leuca +13°C a Messina

a Messina +15°C a Lampedusa

