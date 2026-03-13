Meteo, le temperature minime di oggi 13 Marzo: +1°C a Aosta

Nel corso della giornata odierna, le prime avvisaglie di una nuova perturbazione atlantica inizieranno a manifestarsi sull’estremo Nord-Ovest, segnalando un progressivo cambiamento delle condizioni meteorologiche sul Mediterraneo centrale. Il sistema perturbato, in discesa dall’Atlantico, si avvicinerà gradualmente alla nostra Penisola. Dalle prime ore di sabato la perturbazione entrerà più decisamente in azione sull’Italia, interessando inizialmente le regioni settentrionali. Il tempo tenderà quindi a peggiorare, con un aumento della nuvolosità e precipitazioni in progressiva intensificazione, che nel corso della giornata coinvolgeranno soprattutto le aree alpine e la Pianura Padana a nord del Po.
L’ingresso di aria più fresca favorirà anche il ritorno della neve sui rilievi, con fiocchi attesi mediamente oltre i 1200-1400 metri di quota, localmente anche abbondanti sui settori alpini occidentali.
Diversa la situazione sul resto del Paese. I settori padani a sud del Po e gran parte delle regioni centro-meridionali rimarranno ai margini del peggioramento, con condizioni nel complesso più stabili e soleggiate. Non mancherà tuttavia qualche temporaneo addensamento nelle ore pomeridiane lungo l’Appennino, dove potrà manifestarsi una lieve variabilità legata al riscaldamento diurno.
Le temperature minime di oggi, venerdì 13 marzo 2026:
- +1°C a Aosta, Cuneo, L’Aquila
- +3°C a Asti, Belluno, Norcia, Novara, Parma
- +4°C a Campobasso, Enna, Rieti, Verona
- +5°C a Perugia, Piacenza, Potenza, Treviso
- +6°C a Catania, Brescia, Pisa
- +7°C a Bologna, Brindisi, Firenze, Lamezia Terme, Lecce, Milano, Roma, Sondrio, Udine, Viterbo
- +8°C a Bari, Frosinone, Grosseto, Venezia
- +9°C a Ancona, Bergamo, Bolzano, Gela, Napoli, Olbia, Pescara, Reggio Calabria
- +10°C a Alghero, Cagliari, Cervia, Rimini, Termoli, Trieste
- +11°C a Latina, S.Maria Di Leuca
- +12°C a Genova, Lampedusa, Messina, Palermo, Pantelleria, Trapani
