Meteo, le temperature minime di oggi 14 Marzo: +3°C a Potenza

Nel corso del fine settimana l’Italia sarà interessata dall’arrivo di un nuovo vortice ciclonico, collegato a una vasta saccatura nord-atlantica che si estende dal Mare del Nord fino alla Francia. Questo sistema depressionario darà origine a una fase di maltempo diffuso, destinata a prolungarsi con alcuni strascichi anche nei primi giorni della prossima settimana. Le condizioni più critiche sono attese soprattutto sul Nord-Ovest, dove tra le prossime ore e il pomeriggio di domenica sono previste precipitazioni molto abbondanti. In particolare tra alto Piemonte e Liguria gli accumuli pluviometrici potrebbero risultare rilevanti, localmente anche superiori ai 150 millimetri.

Sulle Alpi le precipitazioni cadranno prevalentemente sotto forma di neve, con il limite delle nevicate che potrà scendere fino a quote relativamente basse tra Valle d’Aosta e alto Piemonte. Alle quote più elevate gli accumuli di neve fresca potrebbero risultare molto consistenti, con quantitativi che in alcune aree montane potranno superare il metro di spessore.

La traiettoria del minimo depressionario dovrebbe invece interessare in modo meno diretto le regioni centro-meridionali della Penisola, dove il maltempo risulterà più attenuato. Diversa la situazione sulle Isole Maggiori, dove non mancheranno piogge a tratti anche abbondanti, inserite nel contesto di una circolazione ancora instabile.

Le temperature minime di oggi, sabato 14 marzo 2026:

+3°C a L’Aquila, Norcia, Potenza

a L’Aquila, Norcia, Potenza +4°C a Campobasso, Cuneo

a Campobasso, Cuneo +5°C a Alghero, Belluno, Cervia, Grosseto, Olbia

a Alghero, Belluno, Cervia, Grosseto, Olbia +6°C a Ancona, Asti, Catania, Firenze, Parma, Piacenza, Rimini, Roma, Viterbo

a Ancona, Asti, Catania, Firenze, Parma, Piacenza, Rimini, Roma, Viterbo +7°C a Brindisi, Cagliari, Crotone, Lamezia Terme, Napoli, Perugia, Pescara, Sondrio, Termoli, Treviso, Verona

a Brindisi, Cagliari, Crotone, Lamezia Terme, Napoli, Perugia, Pescara, Sondrio, Termoli, Treviso, Verona +8°C a Bari, Bologna, Lecce, Pisa, Trieste, Udine, Venezia

a Bari, Bologna, Lecce, Pisa, Trieste, Udine, Venezia +9°C a Aosta, Bolzano, Brescia, Gela, Milano, Novara, Palermo, Pantelleria, Reggio Calabria, Torino, Trapani

a Aosta, Bolzano, Brescia, Gela, Milano, Novara, Palermo, Pantelleria, Reggio Calabria, Torino, Trapani +10°C a Bergamo, S.Maria Di Leuca

a Bergamo, S.Maria Di Leuca +11°C a Albenga, Padova, Rieti

a Albenga, Padova, Rieti +12°C a Genova, Lampedusa, Messina

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