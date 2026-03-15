Meteo, le temperature minime di oggi 15 Marzo: +0°C a Aosta

Il peggioramento del tempo che sta interessando l’Italia è legato all’arrivo di una perturbazione di origine nord-atlantica, il cui ingresso nel Mediterraneo occidentale ha favorito la formazione di un profondo vortice ciclonico centrato tra la Corsica e la Sardegna. Questa configurazione sta determinando precipitazioni diffuse e a tratti intense, soprattutto sulle regioni settentrionali e sulle due Isole maggiori. Particolarmente coinvolto risulta il settore alpino, dove le nevicate stanno tornando ad essere abbondanti. Gli accumuli più rilevanti sono attesi sulle Alpi centro-occidentali, con quantitativi che in alta quota potranno raggiungere anche il metro di neve fresca sull’alto Piemonte, grazie al continuo afflusso di correnti umide e instabili.

La fase perturbata non si esaurirà nel breve periodo. All’inizio della prossima settimana, probabilmente fino a martedì 17, il maltempo tenderà a concentrarsi soprattutto sulle regioni meridionali e sulla Sicilia, dove il minimo depressionario dovrebbe posizionarsi a sud-est dell’isola, mantenendo condizioni di instabilità diffusa con piogge e rovesci.

Contemporaneamente, un fronte instabile proveniente dall’Europa centrale potrà interessare anche il Nord-Est e le regioni del medio versante adriatico, favorendo ulteriori episodi di precipitazioni. Il quadro sarà inoltre accompagnato da venti sostenuti, con mari molto mossi o localmente agitati, soprattutto nei bacini meridionali e lungo i settori esposti.

Le temperature minime di oggi, domenica 15 marzo 2026:

+0°C a Aosta, L’Aquila

a Aosta, L’Aquila +1°C a Norcia

a Norcia +3°C a Cuneo, Sondrio

a Cuneo, Sondrio +4°C a Novara, Potenza

a Novara, Potenza +5°C a Asti, Belluno, Campobasso, Siracusa, Torino, Vercelli

a Asti, Belluno, Campobasso, Siracusa, Torino, Vercelli +6°C a Enna

a Enna +7°C a Bolzano, Catania, Foggia, Olbia, Rimini

a Bolzano, Catania, Foggia, Olbia, Rimini +8°C a Cagliari, Genova, Perugia, Pescara

a Cagliari, Genova, Perugia, Pescara +9°C a Alghero, Ancona, Bergamo, Bologna, Milano, Parma, Piacenza, Termoli

a Alghero, Ancona, Bergamo, Bologna, Milano, Parma, Piacenza, Termoli +10°C a Brescia, Bari, Cervia, Gela, Lamezia Terme, Napoli, Pantelleria, Trapani, Udine, Viterbo

a Brescia, Bari, Cervia, Gela, Lamezia Terme, Napoli, Pantelleria, Trapani, Udine, Viterbo +11°C a Brindisi, Grosseto, Lecce, Treviso

a Brindisi, Grosseto, Lecce, Treviso +12°C a Crotone, Firenze, Palermo, Pisa, Reggio Calabria, Roma, S.Maria Di Leuca, Trieste, Verona

a Crotone, Firenze, Palermo, Pisa, Reggio Calabria, Roma, S.Maria Di Leuca, Trieste, Verona +13°C a Messina, Padova, Venezia

a Messina, Padova, Venezia +14°C a Lampedusa

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