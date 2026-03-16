Meteo, le temperature minime di oggi 16 Marzo: +4°C a Siracusa

Dopo aver interessato le regioni settentrionali nel weekend, in avvio di settimana il ciclone Jolina è scivolato verso sud e si piazza in queste ore sullo Ionio. Intorno al suo centro si sviluppa un’intensa perturbazione che sta colpendo le regioni meridionali e il medio Adriatico, con fenomeni anche intensi. La Calabria ionica è la zona in cui si stanno concentrando i fenomeni più intensi, con gli accumuli pluviometrici che raggiungono i 100mm sul Catanzarese, dove si segnalano allagamenti. Forti temporali stanno interessando anche Cosentino e Crotonese, più a sud tratti del Reggino.

Le temperature minime di oggi, lunedì 16 marzo 2026:

+1°C a Aosta

a Aosta +2°C a Cuneo

a Cuneo +4°C a Enna, Novara, Ragusa, Siracusa

a Enna, Novara, Ragusa, Siracusa +5°C a Bolzano, Brescia, L’Aquila, Milano, Parma, Piacenza, Verona

a Bolzano, Brescia, L’Aquila, Milano, Parma, Piacenza, Verona +6°C a Bergamo, Frosinone

a Bergamo, Frosinone +7°C a Catania, Rimini, Trapani

a Catania, Rimini, Trapani +8°C a Alghero, Bologna, Cervia, Palermo, Pisa, Treviso, Udine

a Alghero, Bologna, Cervia, Palermo, Pisa, Treviso, Udine +9°C a Ancona, Cagliari, Gela, Venezia

a Ancona, Cagliari, Gela, Venezia +10°C a Latina, Olbia, Padova, Pantelleria, Roma, Torino

a Latina, Olbia, Padova, Pantelleria, Roma, Torino +11°C a Bari, Crotone, Firenze, Lampedusa, Lecce, Perugia, S.Maria Di Leuca, Termoli

a Bari, Crotone, Firenze, Lampedusa, Lecce, Perugia, S.Maria Di Leuca, Termoli +12°C a Albenga, Foggia, Genova, Grosseto, Lamezia Terme, Messina, Napoli, Trieste

a Albenga, Foggia, Genova, Grosseto, Lamezia Terme, Messina, Napoli, Trieste +13°C a Brindisi, Pescara, Reggio Calabria

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