Meteo, le temperature minime di oggi 17 Marzo: +1°C a Aosta

La giornata odierna si preannuncia ancora all’insegna del maltempo, con le condizioni più critiche attese soprattutto sulle regioni meridionali. Le precipitazioni potrebbero risultare localmente molto intense, in particolare lungo i versanti ionici di Basilicata, Calabria e Sicilia, dove i modelli meteo indicano accumuli anche superiori ai 150 millimetri di pioggia. Sui settori montuosi non si escludono picchi estremi tra 250 e 300 millimetri, quantitativi che potrebbero provocare disagi e possibili criticità idrogeologiche. Per questo motivo si raccomanda la massima prudenza e di seguire con attenzione gli aggiornamenti e le eventuali allerte diramate dalla Protezione Civile.

Situazione diversa al Nord Italia, dove l’attenzione è rivolta principalmente al rischio valanghe lungo l’arco alpino. Le abbondanti nevicate degli ultimi giorni hanno infatti reso il manto nevoso particolarmente instabile, con un livello di pericolo fino al grado 4 (forte) in alcune aree di Valle d’Aosta e Piemonte.

Per quanto riguarda l’evoluzione del tempo nei prossimi giorni, la tendenza per la parte centrale della settimana resta ancora incerta. Tuttavia, le proiezioni più aggiornate indicano come scenario più probabile una nuova fase perturbata tra mercoledì e giovedì, che potrebbe riportare piogge e instabilità soprattutto sul Sud Italia e lungo il medio versante adriatico.

Le temperature minime di oggi, martedì 17 marzo 2026:

+1°C a Aosta

a Aosta +2°C a Cuneo

a Cuneo +4°C a Alghero, Bolzano

a Alghero, Bolzano +5°C a Bergamo, Latina, Milano, Novara, Parma

a Bergamo, Latina, Milano, Novara, Parma +6°C a Ancona, Frosinone, Pisa, Rimini, Treviso, Udine, Venezia, Verona

a Ancona, Frosinone, Pisa, Rimini, Treviso, Udine, Venezia, Verona +7°C a Bologna, Brescia, Cagliari, Cervia, Firenze, Perugia, Viterbo

a Bologna, Brescia, Cagliari, Cervia, Firenze, Perugia, Viterbo +8°C a Grosseto, Piacenza, Roma

a Grosseto, Piacenza, Roma +9°C a Olbia, Pescara

a Olbia, Pescara +10°C a Trieste

a Trieste +11°C a Bari, Genova, Padova

a Bari, Genova, Padova +12°C a Gela, Lecce, Napoli, Reggio Calabria

a Gela, Lecce, Napoli, Reggio Calabria +13°C a Brindisi, Catania, Crotone, Lamezia Terme, Lampedusa, Pantelleria, S.Maria Di Leuca

a Brindisi, Catania, Crotone, Lamezia Terme, Lampedusa, Pantelleria, S.Maria Di Leuca +14°C a Palermo, Trapani

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: