Meteo, le temperature minime di oggi 18 Marzo: -1°C a Cascia

Mentre il ciclone mediterraneo responsabile del recente maltempo si sta gradualmente allontanando verso l’entroterra orientale della Libia, dove è destinato a indebolirsi progressivamente, sull’Italia sta per affacciarsi una nuova fase di instabilità. A determinare il cambiamento sarà un vortice in quota in arrivo dai Balcani, destinato a influenzare il tempo soprattutto sulle regioni del Centro-Sud e, in maniera più marginale, anche su parte del Nord. Questo nuovo impulso perturbato sarà accompagnato da aria decisamente più fredda che, già nelle prossime ore, favorirà un sensibile peggioramento delle condizioni meteo su diverse aree della Penisola. Il quadro sarà caratterizzato non solo da precipitazioni diffuse, ma anche da un marcato rinforzo dei venti, che potranno raggiungere localmente intensità di burrasca.

Il calo delle temperature sarà evidente e porterà i valori termici al di sotto delle medie del periodo. L’ingresso dell’aria fredda contribuirà inoltre ad abbassare la quota neve, che potrà scendere anche poco sotto i 1000 metri di altitudine. Le nevicate risulteranno più probabili e consistenti lungo il versante adriatico dell’Appennino, dove le precipitazioni si preannunciano più persistenti.

Le temperature minime di oggi, mercoledì 18 marzo 2026:

–1°C a Cascia

a Cascia +0°C a Campobasso, L’Aquila, Norcia, Potenza

a Campobasso, L’Aquila, Norcia, Potenza +2°C a Lanciano

a Lanciano +3°C a Bologna, Perugia, Teramo, Viterbo

a Bologna, Perugia, Teramo, Viterbo +4°C a Chieti, Latina, Olbia, Pescara, Termoli

a Chieti, Latina, Olbia, Pescara, Termoli +5°C a Bolzano, Brescia, Cuneo, Napoli, Treviso, Verona

a Bolzano, Brescia, Cuneo, Napoli, Treviso, Verona +6°C a Alghero, Bari, Bergamo, Parma, Torino, Udine, Venezia

a Alghero, Bari, Bergamo, Parma, Torino, Udine, Venezia +7°C a Albenga, Aosta, Cagliari, Crotone, Lecce, Piacenza, Roma

a Albenga, Aosta, Cagliari, Crotone, Lecce, Piacenza, Roma +8°C a Ancona, Brindisi, Cervia, Milano, Novara, Padova, S.Maria Di Leuca, Trieste

a Ancona, Brindisi, Cervia, Milano, Novara, Padova, S.Maria Di Leuca, Trieste +9°C a Firenze, Genova, Grosseto, Lamezia Terme, Rieti, Rimini

a Firenze, Genova, Grosseto, Lamezia Terme, Rieti, Rimini +10°C a Pisa, Trapani

a Pisa, Trapani +11°C a Catania, Palermo, Reggio Calabria

a Catania, Palermo, Reggio Calabria +12°C a Gela, Messina

a Gela, Messina +13°C a Pantelleria

a Pantelleria +14°C a Lampedusa

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