Meteo, le temperature minime di oggi 19 Marzo: -1°C a Belluno

L’assetto atmosferico sull’Europa continua a essere dominato da un robusto anticiclone posizionato tra il Centro e il Nord del continente. Questa configurazione mantiene aperto un corridoio per correnti nord-orientali che, attraverso i Balcani, raggiungono il Mediterraneo e l’Italia. Si tratta di masse d’aria relativamente fredde e a tratti instabili che continuano a influenzare soprattutto le regioni meridionali, dove si registrano ancora precipitazioni e nevicate a quote piuttosto basse per il periodo. Tuttavia, con il progressivo indebolimento dell’afflusso freddo da est, la fase di instabilità tenderà gradualmente ad attenuarsi nel corso delle prossime ore.

Sul resto del Paese prevarranno condizioni più stabili, accompagnate da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Il clima si manterrà comunque piuttosto fresco, soprattutto nelle ore mattutine, quando le temperature continueranno a risultare frizzanti su molte regioni.

Le temperature minime di oggi, giovedì 19 marzo 2026:

–1°C a Aosta, Belluno

a Aosta, Belluno +0°C a Potenza

a Potenza +1°C a L’Aquila, Sondrio

a L’Aquila, Sondrio +2°C a Asti, Bolzano, Campobasso, Treviso, Vercelli

a Asti, Bolzano, Campobasso, Treviso, Vercelli +3°C a Norcia, Parma

a Norcia, Parma +4°C a Ancona, Bologna, Cagliari, Cuneo, Lamezia Terme, Milano, Novara, Piacenza

a Ancona, Bologna, Cagliari, Cuneo, Lamezia Terme, Milano, Novara, Piacenza +5°C a Brescia, Cervia, Latina, Perugia, Roma, Torino, Verona

a Brescia, Cervia, Latina, Perugia, Roma, Torino, Verona +6°C a Bergamo, Catania, Crotone, Frosinone, Napoli, Pescara

a Bergamo, Catania, Crotone, Frosinone, Napoli, Pescara +7°C a Alghero, Bari, Foggia, Termoli, Udine, Venezia, Viterbo

a Alghero, Bari, Foggia, Termoli, Udine, Venezia, Viterbo +8°C a Gela, Reggio Calabria, S.Maria Di Leuca

a Gela, Reggio Calabria, S.Maria Di Leuca +9°C a Brindisi, Lecce, Messina, Palermo, Pantelleria, Trieste

a Brindisi, Lecce, Messina, Palermo, Pantelleria, Trieste +10°C a Grosseto, Trapani

a Grosseto, Trapani +11°C a Firenze, Genova, Pisa

a Firenze, Genova, Pisa +12°C a Padova, Rimini

a Padova, Rimini +13°C a Lampedusa, Olbia

a Lampedusa, Olbia +15°C a Albenga

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