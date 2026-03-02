Meteo, le temperature minime di oggi 2 Marzo: +3°C a L’Aquila

Per l’intera prima decade di Marzo le precipitazioni si manterranno scarse su gran parte dell’Europa centro-orientale e nell’area del Baltico. Le perturbazioni atlantiche, infatti, dopo aver interessato i settori occidentali del continente, tenderanno a piegare verso il Mare di Norvegia, impedendo un coinvolgimento diretto delle regioni interne europee. Sui Paesi meridionali, inclusa l’Italia, il temporaneo indebolimento dell’alta pressione potrà favorire il transito di qualche sistema nuvoloso. Si tratterà tuttavia di episodi poco organizzati, con precipitazioni irregolari e generalmente di modesta entità.
Le temperature minime di oggi, lunedì 2 marzo 2026:
- +3°C a L’Aquila
- +5°C a Belluno, Norcia, Siracusa
- +6°C a Grosseto, Viterbo
- +7°C a Bolzano, Lamezia Terme, Perugia, Piacenza
- +8°C a Aosta, Brindisi, Catania, Cuneo, Foggia, Frosinone, Napoli, Pescara, Rimini, Treviso, Udine, Venezia, Verona
- +9°C a Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cervia, Firenze, Latina, Milano, Novara, Olbia, Roma, Torino
- +10°C a Crotone, Lecce, Parma, Pisa, Reggio Calabria, Trieste
- +11°C a Albenga, Gela, Genova, Palermo, S.Maria Di Leuca, Trapani
- +12°C a Alghero
- +13°C a Messina, Pantelleria
- +15°C a Cagliari, Lampedusa
