Meteo, le temperature minime di oggi 20 Marzo: -3°C a L’Aquila

La presenza di un robusto anticiclone sull’Europa centro-settentrionale favorirà, nel corso del prossimo weekend, la discesa di un nuovo impulso di aria fredda e instabile dall’Europa orientale verso il Mediterraneo e l’Italia. Questa dinamica contribuirà alla formazione di una circolazione depressionaria tra i Balcani e il Mediterraneo centrale, destinata a influenzare il tempo su diverse regioni della Penisola. Nel dettaglio, la giornata di sabato vedrà un progressivo peggioramento a partire dall’estremo Nord-Est, a causa dell’ingresso di un fronte in movimento retrogrado, da est verso ovest. Le precipitazioni interesseranno inizialmente l’arco alpino, estendendosi nel corso della serata anche alle Alpi centrali e, localmente, a quelle occidentali.

Domenica, invece, l’instabilità si concentrerà soprattutto sul Nord-Ovest, dove sono attese nevicate fino a quote relativamente basse per il periodo, anche poco al di sopra delle aree collinari. Contemporaneamente, fenomeni di instabilità tenderanno a coinvolgere anche le zone interne del Centro-Sud, confermando un contesto atmosferico dinamico e ancora influenzato da masse d’aria fredde.

Le temperature minime di oggi, venerdì 20 marzo 2026:

–3°C a L’Aquila

a L’Aquila +0°C a Aosta, Belluno

a Aosta, Belluno +1°C a Asti, Cuneo, Norcia

a Asti, Cuneo, Norcia +2°C a Bolzano, Parma, Sondrio

a Bolzano, Parma, Sondrio +3°C a Alghero, Bologna, Cervia, Cremona, Lamezia Terme, Piacenza, Udine

a Alghero, Bologna, Cervia, Cremona, Lamezia Terme, Piacenza, Udine +4°C a Frosinone, Milano, Novara, Olbia, Torino, Treviso, Verona, Viterbo

a Frosinone, Milano, Novara, Olbia, Torino, Treviso, Verona, Viterbo +5°C a Chieti, Pisa, Venezia

a Chieti, Pisa, Venezia +6°C a Bergamo, Brescia, Cagliari, Napoli, Perugia

a Bergamo, Brescia, Cagliari, Napoli, Perugia +7°C a Gela, Roma

a Gela, Roma +8°C a Bari, Foggia, Lecce, Pescara, Reggio Calabria, Rimini, S.Maria Di Leuca, Trapani, Trieste

a Bari, Foggia, Lecce, Pescara, Reggio Calabria, Rimini, S.Maria Di Leuca, Trapani, Trieste +9°C a Crotone, Firenze, Genova, Latina, Padova

a Crotone, Firenze, Genova, Latina, Padova +10°C a Ancona, Grosseto, Pantelleria

a Ancona, Grosseto, Pantelleria +11°C a Messina, Palermo

a Messina, Palermo +12°C a Brindisi

a Brindisi +13°C a Lampedusa

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