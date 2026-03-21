Meteo, le temperature minime di oggi 21 Marzo: -2°C a L’Aquila

L’Italia resta ancora esposta a correnti relativamente fredde dai quadranti nord-orientali, ma il quadro meteorologico è destinato a mostrare un graduale miglioramento anche al Centro-Sud grazie all’allontanamento del vortice ciclonico verso il Mediterraneo orientale. Nel corso del fine settimana, tuttavia, una nuova perturbazione farà sentire i suoi effetti. Un fronte freddo collegato a una circolazione di bassa pressione in quota, in arrivo dall’Europa orientale, raggiungerà la Penisola determinando un aumento dell’instabilità. Nella giornata odierna i fenomeni interesseranno principalmente le regioni settentrionali, mentre domenica 22 potranno estendersi localmente anche al Centro-Sud.

All’inizio della nuova settimana, lunedì, il sistema instabile si concentrerà sulle regioni centro-meridionali, dove persisteranno condizioni di variabilità e precipitazioni sparse. Al Nord, invece, è atteso un miglioramento più deciso, con il ritorno di ampie schiarite e condizioni meteo più stabili.

Le temperature minime di oggi, sabato 21 marzo 2026:

–2°C a L’Aquila

a L’Aquila –1°C a Norcia

a Norcia +0°C a Cuneo

a Cuneo +1°C a Asti, Piacenza

a Asti, Piacenza +2°C a Alghero, Cervia, Firenze, Perugia

a Alghero, Cervia, Firenze, Perugia +3°C a Aosta, Belluno, Olbia, Rimini, Sondrio

a Aosta, Belluno, Olbia, Rimini, Sondrio +4°C a Campobasso, Potenza, Udine, Viterbo

a Campobasso, Potenza, Udine, Viterbo +5°C a Bologna, Cagliari, Catania, Pisa, Vercelli

a Bologna, Cagliari, Catania, Pisa, Vercelli +6°C a Bolzano, Grosseto, Lamezia Terme, Novara, Parma, Roma, Torino, Trapani, Treviso

a Bolzano, Grosseto, Lamezia Terme, Novara, Parma, Roma, Torino, Trapani, Treviso +7°C a Bergamo, Lecce, Milano, Pantelleria, Venezia, Verona

a Bergamo, Lecce, Milano, Pantelleria, Venezia, Verona +8°C a Ancona, Bari, Brescia, Gela, Pescara, Reggio Calabria, Termoli

a Ancona, Bari, Brescia, Gela, Pescara, Reggio Calabria, Termoli +9°C a Albenga, Crotone, Genova, Napoli, Rieti, S.Maria Di Leuca, Trieste

a Albenga, Crotone, Genova, Napoli, Rieti, S.Maria Di Leuca, Trieste +10°C a Messina, Palermo

a Messina, Palermo +11°C a Brindisi

a Brindisi +13°C a Lampedusa, Padova

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