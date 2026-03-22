Meteo, le temperature minime di oggi 22 Marzo: +1°C a L’Aquila

La prima domenica di primavera si apre sull’Italia con il passaggio di un fronte freddo che porta un peggioramento del tempo, a partire dalle regioni settentrionali. Le precipitazioni, accompagnate da un calo delle temperature, si estenderanno tra domenica 22 e lunedì 23 marzo anche al Centro-Sud e alle Isole, con rovesci, temporali e nevicate lungo l’Appennino. Nella giornata di martedì 24 l’instabilità tenderà ad attenuarsi, limitandosi all’estremo Sud, mentre al Centro-Nord il temporaneo rinforzo dell’alta pressione favorirà il ritorno del sole e un clima più mite.

Questa fase più stabile, tuttavia, sarà solo una breve pausa. Le proiezioni indicano infatti un aumento della probabilità di un nuovo colpo di coda dell’inverno proprio sul finale del mese, con un possibile ritorno di condizioni più fredde e instabili su parte del Paese.

Le temperature minime di oggi, domenica 22 marzo 2026:

+1°C a L’Aquila

a L’Aquila +2°C a Norcia, Pisa

a Norcia, Pisa +3°C a Alghero, Bologna, Cervia, Cuneo, Olbia, Parma

a Alghero, Bologna, Cervia, Cuneo, Olbia, Parma +4°C a Aosta, Grosseto, Piacenza

a Aosta, Grosseto, Piacenza +5°C a Lamezia Terme, Perugia, Torino, Viterbo

a Lamezia Terme, Perugia, Torino, Viterbo +6°C a Bari, Firenze, Rimini

a Bari, Firenze, Rimini +7°C a Bergamo, Bolzano, Cagliari, Lecce, Milano, Novara, Pescara, Treviso, Venezia

a Bergamo, Bolzano, Cagliari, Lecce, Milano, Novara, Pescara, Treviso, Venezia +8°C a Brescia, Brindisi, Crotone, Napoli, Pantelleria, Rieti, Trapani, Udine, Verona

a Brescia, Brindisi, Crotone, Napoli, Pantelleria, Rieti, Trapani, Udine, Verona +9°C a Albenga, Ancona, Reggio Calabria, Roma, S.Maria Di Leuca, Trieste

a Albenga, Ancona, Reggio Calabria, Roma, S.Maria Di Leuca, Trieste +10°C a Catania, Gela, Genova, Palermo

a Catania, Gela, Genova, Palermo +11°C a Messina, Padova

a Messina, Padova +14°C a Lampedusa

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